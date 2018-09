Hues ta extende bida di Insel Air

Corte di Husticia na Corsou, desde 14 di Maart 2017, duna e aerolinea Insel Air International BV un ‘surseance van betaling’ cu pa basta tempo caba ta confrontando problema.

E fecha di e suspension di pago (surseance van betaling) a vence dia 31 di Augustus 2018. Gerencia di e aerolinea, Sr. Heerenveen a haci un suplica pa prolonga e suspension di pago aki cu e periodo maximo. Nan ta mustra cu e aerolinea a cuminza pasa den un trend positivo, y nan kier sigui cu esey, y tambe nan kier keda cla cu e combersacionnan cu e inversionistanan.

Insel Air debe como 1.200 compania, y esaki ta suma na como 160 miyon. Aworaki Insel ta bulando cu 1 avion propio, y cu 1 avion via huur estilo wetlease. Pa un otro avion nan ta keto bay enbusca di un motor, y e wetlease kizas lo wordo cambia cu un drylease cu ta mas lucrativo pa nan.

Insel Air ta spera cu nan lo por bay cuminza gana bon placa cu e vuelonan rumbo pa Jamaica.

Cu e operacion actual, lo reduci e cantidad di empleado for di 175 empleado (incluyendo 30 piloto) cu nan tin aworaki te cu 50. E obligacionnan fiscal di paga belasting, den un acuerdo cu e pais, desde cu nan a haya e suspension, no ta wordo paga mas (como 450.000 Florin pa luna). E terminonan di lease tampoco no ta wordo paga completo, y esey ta como US$100.000 pa luna.

Debi na e suspension di pago, nan tin un atrazo di pago den debe di 2 miyon Florin.

Finalmente Huez na Curacao, a dicidi na extende e bida y operacion di Insel Air, door di prolonga e Suspension di Pago (Surseance van Betaling) cu 18 luna, pues 1 aña y mey.

E condicionnan di e suspension di pago ta cu nan tin di duna Corte un relato tanto dia 30 di October 2018 y 4 December 2018.

