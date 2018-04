Hues ta dicta na fabor pa artesanonan haya un kiosco ariba Welcome Plaza

Diabierna mainta tabata tin un sentencia den Corte contra di Minister Otmar Oduber, relaciona cu e caso cu ocho contractnan cu a wordo cera pa un kiosco na Welcome Plaza. A sentencia tur e huurdonan di kiosco, unda cu un forma hopi cla, unda cu e minister anterior a core firma durante su periodo demisionario. Hues a splica no tabata tin ningun urgencia pa a firma un contract na e momentonan ey, y pio ainda ora cu e esunnan cu a ricibi un contract ta hendenan cerca di ex Minister Benny Sevinger. Minister Otmar Oduber ta elabora ariba esaki.

Dia cu a traha e kiosconan aki e intencion tabata pa artesanonan local. Logicamente tabata tin un grupo cu tabata bende souvenier pabao di Welcome Plaza, pabao di Arubus. Eseynan ta 19 en total. E maneho di e gobierno aki tambe ta cu te reconoce e grupo di personanan aki, contal cu nan cumpli cu e condicionnan. Pero pa loke ta trata e resto di casi 26 di nan, ta mira cu e gobierno anterior a core firma un acuerdo, un cotract cu e hendenann aki, lagando un gran cantidad di personanan cu en berdad a haci un peticion oficial na DIP, cu a cana nan caminda. No a worry ken a pidi prome, y diabierna hues a tuma e sentencia cu den e caso aki, e personanan aki tabata sa cu nan mester a warda pa un gobierno nobo sinta y na un forma responsabel tuma un decision. No manera cu ex minister a haci dunando privilegio na hendenan cerca di dje, durante e ultimo minuutnan di e gobierno anterior.

Pa loke ta esunnan cu ta den e kiosco actualmente, hues tabata hopi categorico, cu conforme e maneho, cu a wordo anuncia kico e maneho ta y con pa bin na remarca pa haya un di e kiosconan aki. Hues tabata hopi categorico cu ora gobierno haya hende pa e kiosco, e persona inmediatamente mester desaloha e espacio cu e ta ocupando.

Aworaki tin un lista largo di personanan cu a aplica, gobierno lo cana e proceso pa mira kende lo bin na remarke, a base di diferente criterianan cu ta wordo uza pa otorga esaki. Unbes cu esey ta conoci, manera cu hues a bisa, nan ta “betekend” pa uza un palabra huridico, pa sali for di e kiosco pa esunnan cu pa hopi tempo ta wardando pa un di e kiosconan.

E personanan den e kiosconan aworaki lo mester busca un solucion ariba nan mes. Hecho ta cu e intencion di a bay hues no ta pasobra cu kier laga hende ariba caya. Ta bay pa e hecho cu no ta posibel cu p.e. cu tin artesanonan, artistanan pa cual e kiosconan aki a wordo traha. Tin hende ta wardando añanan largo, pa haya un espacio pa bende nan artesania, ta wordo hala un banda. Y e ex minister, na un manera unilateral, hopi politico, a dicidi di duna hendenan rond di dje, pa yuda esunnan cu tabata tin un trabao den gobierno y na momento di cambio di gobierno lo a keda sin trabao, lubidando ariba esunnan cu tin hopi tempo caba ta wardando ariba un luga pa bende nan producto. No por ta asina cu ta traha un Welcome Plaza cu tabata destina specialmente pa e grupo aki, ta uz’e politicamente, just pa yuda algun hende rond di bo, pa tene nan contento.

Mas aleu minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber, a bisa cu ariba e website di ministerio di Infrastructura y Medio Ambiente tin tur e rekisitonan poni pa bin na remarca pa haya un di e kiosconan aki., e.o. cu mester ta reconoci pa Departamento di Cultura y ta cumpli cu criterianan cu ta wordo uza pa UNESCO, pa defini ora cu’n hende ta traha un producto local.

Tin p.e. Cosecha cu ta e fundacion cu tin 47 artesano bou di nan, registra actualmente cu e logo di Aruba. Nan lo haya sigur, minimo dos di e kiosconan aki, caminda cu den e kiosconan aki so caba lo tin mas di 40 artesanonan cu ta inscribi en todo caso cerca Cosecha, cu ta bay haya oportunidad di expone nan producto y ta wordo bendi pa e producto aki. Tin diferente criterianan cu ta wordo uza. Ta uza tambe e criteria di tempo, y cuanto hende ta wardando caba y cuanto hende por pone hunto tamb. Tin artesanonan cu no tin suficiente produccion y esey Departamento di Cultura lo yuda ministerio di Infrastructura y Medio Ambiente pa cu esaki. Esunnan cu no tin suficiente material lo pone hunto cu’n otro artesano, pa asina duna e hendenan aki un empuhe pa join un fundacion manera Cosecha, ya cu e ora e producto di 47 artesano local miembro di Cosecha y tin e seyo di Aruba, por wordo ofreci na e bishitante cu ta yega Aruba.

