Hues ta confirma aumento di criminalidad bou di nos hubentud

Parlamentario mr. Juan Ady Thijsen a tuma nota di un entrevista den prensa di huez mr. Lemaire unda e huez ta declara y confirma cu e situacion di criminalidad den hubentud na Aruba ta hopi alarmante. Esaki pa parlamentario Ady Thijsen no ta sorpresa ya cu e situacion ki ta conoci pa su persona pero e ta importante pa e pueblo tambe realisa esaki. Nos ta den temporada di eleccion y ta importante pa cuidadanonan para keto, skucha y lesa ora informacion di situacion serio di nos pais ta ser duna manera den e caso aki di huez mr. Lemaire y realiza cu Aruba no por sigui asina. Mr. Lemaire a splica cu e ta constata cu tin casonan caminda hobennan, door cu na cas no ta haya suficiente guia, ta cay riba e mal caminda. El a bisa cu e ta pensa cu si e tabata nan tata e lo no laga nan cay riba e mal caminda. Mr. Lemaire a mustra cu hopi di e hobennan door di e circumstancia di no tin suficiente guia y atencion na cas, ta cay den circulo di amigonan robez y ta core caya. Esey ta haci cu e hobennan ta bay usa droga y horta. Mr. Lemaire ta haya cu e ta un plaga na Aruba y comunidad lo por pensa cu e hobennan no ta haya suficiente castigo. Huez mr. Lemaire ta di opinion cu en bez di castigo, e hobennan aki mester wordo yuda pa bay bek riba e caminda bon. Esaki por keda logra door di crea un structura di famia saludabel caminda tin hende cu ta mira pa nan y ta percura pa nan bay school. Mr. Lemaire a bisa tambe cu e ta haya hopi alarmante e situacion di formacion di gang den hubentud. E Hues a splica cu e hubentud ta tira riba otro y no ta haci denuncia. Despues bo ta mira con ta tuma venganza riba otro. Parlamentario mr. Juan Ady Thijsen sigur ta nota e sugerencianan di mr. Lemaire pa bin cu accionnan caminda no ta bay sera hobennan den prison sin mas sino ta busca manera pa yuda e hubentud bay riba e bon caminda. Laga e hobennan haya chens di por bay school of sigui cursonan special pa asina nan tin un ofishi y por traha pa mantene nan mes. Parlamentario mr. Juan Ady Thijsen ta kere cu fuera di relacionnan na cas e situacion social economico malo di nos pais tambe ta un factor determinante den e situacion alarmante di criminalidad cresciente bao hubentud y cu un economia floresciente sigur lo contribui den resolve e problematica di criminalidad bao hubentud. Tambe ta asina cu desde Parlamentario mr. Juan Ady Thijsen a drenta politica semper un di su metanan ta pa introduci un instituto di coreccion separa pa hobenanan. Tambe mester implementa e ley di enseñansa obligatorio y pa esaki percura pa su instrumentonan ta in place. Pa loke ta castigo Parlamentario mr. Juan Ady Thijsen por bai di acuerdo pa intenta castigonan alternativa pa esnan cu ta cay pa prome bez pero di otro banda mester castigonan mas pisa pa recidivistanan. Parlamentario mr. Juan Ady Thijsen ta pidi pueblo pa informa su mes bon y vota consciente. Aruba tin retonan grandi su dilanti riba e problematica den criminalidad bao hubentud. Parlamentario mr. Juan Ady Thijsen y partido MEP ta cla pa e reto, hunto p’e cambio sin miedo.