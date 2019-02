Hues ta condena Paul Croes ta 4 aña di prizon

Diabierna mainta 9 or, Corte di Prome Instancia a trata e caso di IBIS, caminda cu ex minister di Labor, Sr. Paul Croes tabata e sospechoso principal.

Hues mr. D. Gruijters a cuminsa na bisa cu Aruba ta un comunidad hopi chikito, caminda cu comerciantenan ta depende di minister y ministernan ta depende di e comerciante y su partidarionan pa su (re) eleccion.

Despues di pa casi 2 ora largo, el a repasa e otro 22 sospechosonan, el a tuma un break chikito di 15 minuut, pa despues den e siguiente 45 minuut, e repasa e caso di Sr. Paul Croes.

Hues ta haya cu door cu Sr. Croes ta un persona hopi conoci den comunidad, e posibilidadnan cu e haya un huicio husto tabata limita.

E ta haya legalmente proba cu Croes a haci maluzo di su posicion como minister den ehercicio di su funcion. E tabata haci yamadanan telefonico na DPL ora cu esakinan ta bay haci control ariba supermercadonan, caminda cu ora cu un funcionario di DPL a bay controla e luga, a bin haya un ciudadano Chines trahando eynan sin e permiso pa esaki. Aki ta caminda cu e Chines a yama Sr. Croes y esaki ta duna ordo pa no haci nada, y cu e mes lo regla esaki.

Segun hues, por hasta papia di un fabrica di permiso. Sr. Croes cu’n yamada telefonico ta pidi Guarda Nos Costa pa no haci control den restaurant di un amigo di dje, ora cu e ta eynan. Tambe tabata tin un situacion, caminda cu Sr. Croes tabata afo, pero asina mes tabata yama pa asina no tene control den e restaurant. Tur esakinan ta puntonan cu hues a tene cuenta cun’e ora di dicta sentencia.

Huez ta haya proba riba varios tereno, cu Croes tabata culpabel di mayoria di e cargonan.

Caso di Malversacion:

Esaki ta 55 mil florin cu el a saca for di su fundacion, sin cu a pag’e bek. Tabata haci uzo di placa cash, cu no por descarta cu e procedencia di esaki ta ilegal, pero no tin manera di proba esaki. Y esaki ta loke hues a tene na consideracion tambe.

E castigo ta tene cuenta cu su situacion personal y su famia. E ex minister tabata cera 79 dia y cual hues ta considera como un castigo fuerte. Fiscal a opta pa cana e caminda di beperking pa no stroba e investigacion. Hues ta tene esey tambe na consideracion.

E kier duna un señal na tur politico y na comunidad general cu soborno no ta normal ni na Aruba ni na ningun parti di mundo.

Cuater aña di prizon pa ex minister Paul Croes, kitando e dianan cu el a sinta den KIA. Pa 9 aña largo e no por participa den eleccion, en por traha den aparato publico.

Comments

comments