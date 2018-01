Hues ta blokia decision pa termina programa “DACA”

CALIFORNIA, Merca- Diamars un hues di San Fransisco, William Alsup, a dicta na fabor di e programa DACA, cu ta proteha miles di hobennan indocumenta. Den su sentencia hues a dicta cu e programa lo mester keda vigente mientras cu e demanda legal contra di e gobierno di Donald Trump pa suspende e programa ta den proceso.

Dia 5 di September ultimo, e fiscal general di Merca, Jeff Sessions, a anuncia e fin di e programa DACA cu ta proteha inmigrantenan indocumenta, conoci como “Dreamers”, cu a yega Merca di mucha, contra deportacion.

E hustificacion di e gobierno Mericano tabata cu e hobennan aki a drenta Merca di manera ilegal. Sin embargo, Sessions a agrega cu e decision no lo drenta na vigor totalmente pa 6 luna. Esaki ta e periodo duna door di Congreso Mericano pa “nan entrega solucionnan legislativo apropia” pa resolve e situacion di e hobennan aki. Hopi di esakinan ta papia solamente ingles y no ta corda nada di nan pais di origen.

E resolucion di e hues Alsup ta establece cu mester bay bek na e situacion existente prome cu e anuncio di Sessions, mientras cu e demandanan legal entrega contra di e medida di Trump ta wordo trata.

E sentencia no ta proteha personanan cu ta viola ley.

E beneficiarionan di DACA ta ricibi permisonan di trabao temporal, rijbewijs y un number di siguridad social (social security number).

Fuente: http://www.bbc.com