Hues: Ralph Maduro y Otmar Oduber NO ta socio di otro

Diaranson a tuma luga e caso sumario cu e conocido comerciante Ralph Maduro a entama contra e website 24ora.com, caminda cu el a haci un resumen pa loke ta e vonnis cu hues a trece padilanti. Apesar cu 24ora.com no mester rectifica riba un articulo cu nan a skirbi riba Maduro, toch e comerciante a expresa di ta contento cu e vonnis, mirando cu eyden ta para cu e website no por a prueba cu Ralph Maduro y Otmar Oduber no ta socio di otro.

Maduro a sinti cu e abogado, sra. Croes, a purba di wanta hopi riba loke ta libertad di prensa y bisa tambe cu no ta acusacionnan nan tabata, sino pregunta. Si wak den e vonnis, tambe e hues tambe ta haci mencion di esaki, den diferente pasashi.

Maduro a marca esakinan y den un proximo ocasion e lo publica esakinan. Pa haci’e cortico, hues ta mustra cu como prensa bo por haci cierto preguntanan. Maduro personalmente no a sinti’e cu nan tabata pregunta. A sinti cu nan tabata acusacionnan directo y a base di esey el a entama un caso tambe contra di 24ora.com. Diaranson, apesar cu e no a haya e rectificacion, e ta bisa cu e resultado di vonnis, e ta hopi contento cun’e. Hues den su sentencia ta bisa bon cla, cu a base di e hechonan cu 24ora a trece dilanti no por tuma conclusion cu Maduro ta un socio di Otmar Oduber. Mirando e grensnan hancho cu tin pa loke ta libertad di prensa na Aruba, 24ora.com por trece pregunta dilanti, teniendo na cuenta cu e amistad entre Oduber y Maduro. Hues ta bisa si, bisando cu nan ta socio, ta un exageracion. Esaki pa motibo cu 24ora.com no por a presenta ningun prueba.

Si bay riba e vonnis, nan no a presenta nada cu ta un amistad cu nunca a wordo scondi pa ningun hende. Aruba ta chikito.

Oduber tabata tey semper pa Maduro como un ruman homber, como un consehero. Un persona cu un capacidad amplio. Si el a dirigi un pais, pasobra si bo wak e realidad, si no ta pa turismo awe, Aruba no lo ta gosando manera cu nos ta gosando awor aki. Si por a confi’e cu su voto pa dirigi e pais unda cu Maduro ta biba, e por pidie algun conseho pa negoshi si e mester di esaki. Mescos cu e ta gosa di amistad estrecho cu parlamentarionan di AVP, unda cu den varios potret e ta aparece pa hopi aña, cu a comparti loke ta cierto partinan social cu diferente miembro di comunidad. Nan por ta politico, nan por ta doñonan di negoshi, mirando cu e ta den un gremio comercial pa practicamente pa casi 20 aña.

Maduro a cuminsa hopi hoben cu su negoshinan. El a cuminsa tempo cu MEP tabata na mando. A bisa esey mas di un biaha y a keda crece.

Pa loke ta e vonnis, tambe e parti cu den e caso aki, su partner lo a beneficia Maduro pasobra e tabata den hunta di comisario. Hues a bisa cu no lo por prueba esaki den ningun manera, mirando cu e ta trahando cu Arubus for di 2013 y su partner lo a drenta Arubus den hunta di comisario a partir di 2015. Tambe hues ta bisa den e vonnis, cu den e caso aki, su partner no tin ningun influencia riba decisionnan di director di Arubus. Esey tambe a trece mas di un ocasion dilanti. Hunta di comisario no ta trata e operacion diario di un compania. Hunta di comisario tey pa supervisa si e compania ta haci su trabao corectamente y cu no tin nada malo ta pasando. Hunta di comisario no ta evalua prijs ni ken a haci bidding, etc. Esey ta un trabao di Arubus of di e compania, di su director. Den e caso aki, pio ainda ora cu ta papia di sumanan chikito. Pasobra esey tambe a bin dilanti cu Maduro a enrikece su mes. E sumanan ta ridiculo. Ora cu papia di un compania a enrikece su mes riba suma di un kwart miyon cu Maduro a cobra. E kwart miyon eynan ta den cinco aña di tempo. Ora cu parti’e pa aña, e ta rond di 50 mil florin. E mes mester cumpra material, paga trahado pa haci’e. Bo margen di ganashi ta minimal. Ta coy loco. Ta algun mil florin, papiando di resta un 1500 of 2000 di ganashi, si acaso, cual esey no ta caso. Eynan nan kier a ilustra cu e gasto mas grandi di Arubus ta Alpha Printing, cual ta ridiculo pa un compania cu ta maneha un presupuesto di 10 miyon florin pa aña. 7 miyon ta bay pa e empleadonan so y e resto di e tres miyonnan aki pa operacionnan diario. Tur e cosnan aki, sin base, a wordo bari for di mesa.

Loke si tin cu admiti ta cu como prensa, tin un libertad di expresion sumamente grandi, cual tin ora ta te hasta peligroso. Si Ralph dicidi, cual Dios spaar hende, cu e ta bay bira un persona baho, manera cu Speed Andrade, Patrick Paskelnan aki ta, e ta coy e microfoon di radio y e ta lastra tur hende. Na ultimo e ta pone un ? Su tras. Cu esey, legalmente e ta bay sconde su responsabilidad cu e tin tras di loke el a bisa. Esey a keda claramente demostra cu prensa ta gosa di un libertad di expresion grandi y cu practicamente nan no tin mester di un prueba pa nan difama un nomber di un hende y esaki si Maduro ta haya un punto hopi peligroso y cu mester un atencion riba dje.

Den pasado Maduro a yega si splica cu Aruba mester bin cu un mediawet, pero no pa censura prensa, pero si kier pa cada persona, cada doño di media, cada locutor cu tin e responsabilidad di ta sinta tras di un microfoon, sa cu nan tin un responsabilidad. Nan tin un compromiso pa e comunidad y no ta zomaar por hisa lansa tira cos den halto y despues bo no por para tras di nan. Esey si a keda comproba.

Maduro tin di compronde cu lo ta purbando di fiesta manera algo cu a gana e caso. Maduro no a haya rectificacion cual ta pesey a lanta e demanda. Pero cu e vonnis ta sumamente satisfecho pasobra e vonnis duidelijk, hues ta bisa cu no tabata tin ningun manera pa mustra cu Otmar Oduber y Ralph Maduro ta socio y cu e partner di Maduro a faborece cu placa di Arubus. Esey pa Maduro ta principal. Na ultimo, ta skirbi tambe den e vonnis cu door cu Maduro tin medionan disponibel, e ta propietario di un di e medianan mas grandi na Aruba, e mes por uza su media pa defende su mes. Cu otro palabra, por duna replica atrabes di bo media, cual a haci’e tambe. Pero e hecho ta keda y pa Maduro ta importante, a pone riba Facebook caba na papiamento y awor a mark’e riba e vonnis mes, pa asina por post’e pa hendenan wak cu no ta Maduro ta inventa nan. Hues a dicta na fabor di 24ora, cu no mester rectifica, pasobra nos ta gosa di libertad di prensa, pero alabes no tin ningun prueba tampoco pa substancia tur e barbaridadnan cu nan a skirbi riba e website y cu ta sigui skirbi.