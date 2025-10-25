Diabierna mainta den Corte di Husticia mester a trata un caso grandi di droga. Sinembargo e cuestionamento di abogado mr. Carlo, cu a representa e sospechoso F.G.G., Hues a dicidi cu ta pospone e caso pa e mira e videonan di interogacion.
MAS NOTICIA por a compronde cu mr. Carlo a señala cu loke ta para den rapport di narcotica, ta diferente cu loke a sosode den interogacionnan. Esey a haci cu Hues a ordena Fiscal pa e haya tur e grabacionnan y e abogadonan tambe.
TRAFICACION DI MARIHUANA
E hombernan Mericano A.T. (43), M.L. (27), J.B. (30) y e Jamaquino F.G.G. (43) ta wordo acusa di a importa marihuana na Maart 2025.
Fiscal a bisa cu M.L. dia 21 Maart 2025 a wordo gara na aeropuerto cu 3.428 gram di marihuana den maleta. E homber A.T. tambe a wordo gara na aeropuerto cu 3.070 gram di marihuana den maleta. J.B. y F.G.G. ta wordo acusa di ta complice. En total ta mas o menos 6 kilo di marihuana a keda confisca.
RECLAMA CU INTEROGACION NO TA CORECTO
Abogado mr. Carlo di F.G.G. a pidi Hues pa e por presenta un critica prome cu tratamento di e caso. E abogado ta haya cu a viola e norma di proceso husto di Corte. E abogado e bisa Hues cu e ta haya cu mester declara Fiscal no admisible. Na opinion di mr. Carlo, Fiscal debidamente a viola norma.
Mr. Carlo a mustra Hues cu e relatonan cu Hues y abogadonan tin di e interogacionnan, no ta cuadra cu loke realmente e interogacionnan ta. El a mustra cu informacion importante di acusadonan a keda laga afor intencional for di e relato oficial di agentenan di narcotica pa mustra cu F.G.G. ta doño di e droganan. E abogado a mustra con agente di narcotica di bisa acusado cu e mester bisa cu ta F.G.G. y pa haci liher. E abogado a señala cu e agentenan di narcotica no a graba video di interogacion di e sospechoso J.B., aunke cu tin e aparato den e cuarto. Na opinion di abogado mr. Carlo, debidamente Fiscal a viola norma di bon proceso y mester declara Fiscal no admisibel den caso contra F.G.G.
Hues a bisa cu sa socode mas biaha cu Polis ta presiona acusado y ta guia acusado pa duna declaracion. Hues kier sa di abogado mr. Carlo, unda Polis ta bay di mas den esaki. Abogado mr. Carlo a bisa cu e agentenan a presiona tur e acusadonan pa declara cu ta F.G.G. ta doño di e droga. Hues a bisa cu e no tin e grabacionnan di interogacion sino solamente relato.
AGENTENAN KIER A TAPA FAYO
Fiscal a bisa cu mr. Carlo a pidi pa mira e videonan di interogacion na September 2025 y pakico ta te awor numa e ta bin cu esaki. E abogado a mustra cu e team di Narcotica cada biaha tabata pospone cita cu nan mes a palabra. Tambe tin biaha e abogado tabatin casonan. Esey a haci cu a keda tarda. Fiscal a bisa cu e no tin suficiente informacion pasobra e tampoco a mira e videonan di interogacion. El a pidi Hues pa rechasa demanda di abogado.
HUES A POSPONE CASO
Hues a bisa cu e no por dicidi riba videonan cu e no a mira. Hues a sigui bisa cu e kier haya e videonan di interogacion di tur cuater sospechoso, pa e mes evalua si tin un proceso husto of no.
Hues a bisa e otro abogadonan pa papia cu nan cliente y mira kico lo haci. E otro abogadonan a pidi Hues pa sigui cu e caso te caminda Fiscal ta exigi castigo y dia 10 November 2025, nan lo hiba defensa. Ta asina cu Hues y tambe Fiscal ta haya cu ta mihor pospone e caso pa asina mira si tin violacion di norma.
Hues a pospone e caso pa dia 10 November 2025. Hues a instrui Fiscal pa percura pa tur e abogadonan haya copia di e videonan di interogacion.