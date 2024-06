Hues di Corte den Promer Instancia awe a dicta sentencia den e caso sumario cu Minister Endy Croes a cuminsa contra 24ora y Headlines Group pa rectificacion.

MAS NOTICIA por a compronde cu aunke cu Hues ta haya cu loke 24ora y Headlines Group a publica no ta corecto, e no ta inhusto pa cu Croes.

Hues a bay hopi detaya riba e sentencianan di e casonan di retiro di Croes for di Fundacion Lotto Pa Deporte (FLPD) y e procedura cu a sigui den apelacion di Croes contra e raport di Ernst & Young (E&Y) cu FLPD a usa como motibo di retiro.

Hues den su evaluacion ta mustra riba e partinan huridico den e procedura caminda den e raport E&Y ta menciona cu Croes y su ruman lo a enriquece cu placanan pero cu Corte Superior lo a cuestiona cu e informacion di E&Y no ta corecto.

Ainda tin un procedura andando entre Croes y E&Y y no tin un decision riba si Croes a enriquece su mes y famia. Hues ta haya cu loke a sali publica di 24ora y Headline Group no ta inhusto. Hecho ta cu FLPD a retira Croes pa motibonan urgente. Te ainda no tin un decision di Corte riba e contenido no corecto di E&Y y pesey no por bisa nada riba esey. Ainda e caso entre Croes y E&y ta andando.

Hues ta mustra cu apesar cu e articulonan di 24ora y Headlines Group huridamente no ta corecto, nan no ta inhusto. Hues ta haya cu e publicacion di e articulonan ta base riba opinion di Corte cu a keda vigente. Hues ta haya cu e demanda di Croes mester wordo rechaza.