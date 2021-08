Hues a puntra Paul Croes si ta normal cu 72% di negatief advies ta haya ontheffing

E prome dia tratamento di caso IBiS, di entre otro soborno, a pasa cu Huesnan interrogando Paula Croes y otro acusadonan pa oranan largo. E tratamento lo sigui diamars mainta cu Paul Croes atrobe y su esposa.

Paul Croes y esposa Melony Croes Paesch a apela pasobra nan no ta di acuerdo cu e condena, pero Ministerio Publico tambe a apela e acusación cu Corte a declara Paul Croes liber di dje (e parti cu ta bisa cu no tin regalo ricibi). Banda di esaki, OM tambe a apela e decision di Prome Instancia contra Ninosca Nunez, Yvonne Martinus y Robbio di Vecchia, kendenan a wordo declara liber, y a apela un acusación cu a absolve Jairo Wever, kende ta otro sospechoso den caso IBiS.

OM a pidi tambe den prome instancia pa Paul Croes no postula su mes candidato riba lista político pa cierto cantidad di tempo, pero no a tuma decisión riba esaki.

Croes ta nenga tur acusación, sin embargo awe el a pasa den oranan di interogacion door di tres Huesnan, kendenan constantemente tabata mustr’e riba cierto decisionnan cu el a tuma cu ta hopi cuestionabel, decisionnan cu e magistradonan ta bisa un mandatario no por mester tuma of haci. Nan a keda insisti si e no ta mira cu un persona ta pidie yuda cu ontheffing of permiso y na mesun momento ta pidi e comerciante pa un donación pa actividad di partido.

Principalmente a cuestiona su maneho pa cu ontheffing cu no por haci otro cu crea duda riba e procedura hiba door di dje como Minister. Asina por ehempel a menciona cu tin un anja unda cu DPL a duna casi 3 mil negatief advies pa hendenan cu a pidi permiso pa drenta mercado laboral, y ora cu esakinan a bay cerca e ex mandatario, mas cu mitar a haya ontheffing. Pues 72%. Esaki ta normal, un di e huesnan a puntra Croes.

Tratamento di e caso ta sigui diamars mainta y merdia PG lo haci su demanda.

