No sa sosode hopi cu ta scucha Hues hala atencion di mayor. Recien, esey a sosode recien durante tratamento di un caso penal.

MASNOTICIA por a compronde cu Hues a hala atende di e mama di e victima, con e por permiti pa un homber di 21 aña ta bin biba na cas di e mama cu e yiu muher di 14 aña y cu nan tabatin relacion sexual diferente biaha. Hues a bisa e mama cu for di principio, e mama mester a bisa no.

Fiscal a acusa e homber H.(21) cu diferente biaha e tabatin relacion sexual cu e mucha muher F.(14). Esaki entre Augustus 2023 y Februari 2024.

TENE RELACION CU MUCHA

Den sala di Corte tabata presente R.F., cu ta mama di e mucha muher.

Ta asina cu H. a admiti di tabatin relacion cu F. dos biaha. E mama di e mucha mes tabata di acuerdo cu e relacion. Hues a bisa cu segun e relato di Polis, December 2023 e mama a haci denuncia. Ta asina cu e abuela tabata cuida F.

Hues a remarca cu e no ta compronde con a permiti e homber tin relacion cu e mucha. Hues a mustra cu for declaracion di mama por compronde cu tabatin hopi problema familiar hasta entre mama y e yiu F. E abuela a keda cuida F. E abuela a bisa cu F. na dado momento a bisa cu e tin un guy y e abuela a bis’e pa bin cu e guy cas y despues e relacion a caba. E abuela a bisa cu na November 2023, F. a bis’e cu e tin un otro guy. Ta asina cu school a manda bisa cu F. tin 1 luna cu e no ta bay school.

Hues a bisa cu tabatin discusion entre e mama y F. y hasta tabatin bringamento. E ora ey H. a sali for di auto y e abuela y bisa e mama pa laga e mucha.

HUES A HALA ATENCION DI E MAMA

Ta asina cu e mama a declara na Polis, cu e no ta acepta mas cu H. tin relacion cu su yiu. Hues a remarca na e mama den Corte cu e mester a bisa for di promer dia cu e no ta acepta H. den cas y no awor cu pa motibo di placa ta tuma e postura ey. Aparentemente lo a palabra cu H. y su yiu F. cu nan por keda na cas pero mester paga 500 florin pa luna. E mama lo a mira cu H. tabata cumpra cos pa su yiu F. Segun e mucha F., nan tabata biba den e washok y tabata drumi riba suela. E abuela a hiba cashi y fan pa nan. Na dado momento, e abuela a dicidi cu H. y F. por keda na su cas. Ora nan a bay busca nan paña na cas di mama di F., a surgi un problema entre e mama y F. caminda hasta e mama tabata dal F. E homber H. a hala F. for di e mama y e abuela a sali for di auto y bisa nan pa nan ban for di e cas.

Hues a bisa cu el a lesa tur e asunto aki pasobra mester tene cuenta cu tur circumstancia den un caso penal. E mucha F. a bisa cu e ta stima H. y pesey tin relacion cun’e. F. a bisa cu semper su mama ta maltrat’e. Door di H., F. a cuminsa bay school. F. a bisa cu 2 biaha nan tabatin relacion sexual y cu H. a bis’e cu esey ta contra ley. Segun F., ta e mes tabata kier tin relacion cu H. E abuela a bisa cu e ta e persona autoriza como mayor di F. pasobra e mama di F. no tabata kier F.

FISCAL

Fiscal a bisa cu cu H. e tempo ey tabatin 20 aña y tabatin relacion cu mucha (14). Tin un diferencia di 6 aña. Fiscal ta haya cu e adulto mester tuma responsabilidad. Ley ta proteha mucha contra nan mes y adulto pa tene relacion sexual. Fiscal a bisa cu riba presion di comunidad, Ministerio Publico a dicidi di subi castigo. Fiscal ta haya cu H. mester a keda sin tene relacion sexual. Fiscal a remarca con e mama ta laga su yiu (14) tin tene relacion cu homber (20). El a mustra cu henter e problema familiar lo a contribui na tur loke a sosode. Na opinion di Fiscal, e caso aki ta diferente compara cu un caso caminda un familiar ta abusa di mucha. Fiscal ta haya cu den e caso aki mester aplica e otro banda di castigo cu ta papia di 1 aña di prison y cu guia. Fiscal a bisa cu e punto di salida ta cu ora tin caso di abuso, mester keda sera. El a exigi 15 luna di prison di cual 10 luna ta condicional y 2 aña di prueba. Fiscal a stipula cu durante e periodo di prueba, H. mester haya guia intensivo di Reclasering.

DEFENSA

Mr. Maldonado a bisa Hues cu ya Hues a papia hopi habri riba e caso. El a bisa cu for di principio H. a admiti di su culpabilidad y no a purba sconde nada. H. ta dispuesto pa accepta e consecuencianan. E tabata biba hunto cu e mucha muher caminda e mama y e abuela a duna permiso. Tabatin un relacion di mas o menos 5 luna y solamente 2 biaha tabatin relacion sexual. Esey ta mustra cu tabatin un relacion amoroso mutuo y cu e mucha F. a bisa cu e mes tabata kier tin relacion sexual cu H. E abogado a pidi Hues pa tene cuenta cu ta promer biaha cu H. ta cay sera. El a bisa tambe cu H. no ta un persona problematico. Abogado a pidi Hues pa duna un castigo abou pa asina H. por sali y forma parti di comunidad.

SENTENCIA

Hues a sera tratamento di caso y a dicta sentencia di biaha. E ta haya legalmente proba cu H. a tene relacion sexual cu un mucha muher bou di 16 aña. Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu tur circumstancia. Hues a mustra cu ley ta proteha muchanan bou di 16 aña pa evita di tin relacion sexual. El a bisa cu e ta tene cuenta cu e circumstancia bou di cual esaki a sosode. Na opinion di Hues, e ta un situacion diferente pero ta un caso serio. Hues a condena H. na 15 luna di prison di cual 11 luna ta condicional cu 2 aña di prueba y bou guia di Reclasering.