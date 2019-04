Hues a dicta cu den caso di mal maneho y malgastamento di placa di Utilities

Diamars, Hues a dicta sentencia riba e caso di ex-director di Utilities, señor Franklin Hoevertsz. Gobierno usualmente, no ta mete den maneho di companianan estatal. Utilities tin un hunta di directiva cu hunto cu directiva di e compania ta tuma desicionnan. A base di prinicipionan di bon gobernacion, Gobierno ta keda leu di loke ta trata e interesnan di e compania y Corporate Governance Code. Pa e motibo aki, Prome Minister Evelyn Wever-Croes no por a sali duna detayenan di e caso pasobra e no ta envolvi.

Sinembargo, Prome Minister ta indica, e veredicto di hues ta haci cu e mester duna un reaccion. No riba señor Hoevertsz, ni tampoco riba e decision di hues, sino riba tema di integridad y Corporate Governance Code en general. Y esaki si ta resorta directamente bou di Ministerio di Asuntonan General.

Den e caso di Hoevertsz y Utilities, hues a bisa cu tur e ehempelnan di mal maneho, di abuso di fondonan di e compania pa priviligia otronan, no por culpa e director directamente, pasobra e director a actua bou instruccion di Gobierno di Mike Eman. Tur e mal maneho y tur e miyones cu a wordo gasta den e compania di Utilities, ta culpa directo di Mike Eman. E hunta di comisario di e tempo ey ta culpabel tambe. Y tanto Mike Eman y e hunta di e tempo ey mester wordo teni responsabel.

Varios ehempel a bin dilanti di comportacionnan cu no por. Aunke cu ta respeta e decision di hues pa bisa cu no por culpa e director, pero si ta na su luga cu cualkier director mester haya e señal cu di awo en adelante, e maneho a cambia pa asina nan no actua manera señor Hoevertsz a actua. Den e maneho di awo en adelante, un director por wordo teni responsabel di mal maneho hasta si e ta haci’e bou di instruccion di un minister.

Tawata tin hopi iregularidadnan cu a pasa den Utilities bou instruccion di Mike Eman. Prome Minister a duna un ehempel den e caso aki, na unda tawata tin un gasto di 46 mil florin pa pone cara di Mike Eman den un revista na Merca, cu no ta yuda e compania di Utilities ni Pais Aruba na nada. Pero, door cu e director a prueba cu el a haci esaki bou instruccion di Mike Eman, hues a bisa cu no por culpa e director. Pero, por culpa Mike Eman si.

Un otro gasto barbaro cu tawata tin ta e gasto di biahamento. 680 mil florin a bay pa Mike Eman biaha den un avion cu a lease pa bay negocia na Venezuela pa e refineria y riba dje bin gaña pueblo tambe cu el a logra pa e refineria habri, mientras cu refineria tawata tin nada di haber bou di Utilities sino bou di RDA cu ta un otro compania estatal. Aki tambe hues a dicta cu no por culpa e director. Pero, por culpa Mike Eman si.

Gastonan di miyones di florin a bay na mercadeo na un grupo specifico esta Terra Group mientras cu Utilities contrario na Elmar y WEB no tin nada pa mercadea. Aki tambe hues a dicta cu no por culpa e director. Pero, por culpa Mike Eman si.

Pa tur esaki, Utilities a pidi pa termina contract di señor Hoevertsz y hues a bay di acuerdo y entrante 1 mei 2019 e ex director ta retira!

“Pakico mi ta haya importante pa reacciona awoki? Ta pasobra tanto Hues como abogado di Hoevertsz, señor Sjiem Fat a bisa, cu señor Hoevertsz ta bou di instruccion di Mike Eman el a traha. Pero si tawata tin un Gobierno cu si tawata aplica bon gobernacion, e ora Hoevertsz no por a actua manera el a actua. Cu un Gobierno nobo, lo cambia ley di maneho di companianan estatal. Y esey ta e señal cu mi kier manda bon cla cu desde cu tin un Gabinete Wever-Croes den gobernacion, cos a cambia. Compartacionnan asina, spicificamente di señor Hoevertsz, cu Gobierno nobo aki lo no wordo tolera. Y esaki ta loke pueblo ta pidi. Pueblo ta roga pa tur e abuso y bagamunderianan aki wordo para. Tur e miyones cu a wordo hinca den e ego di Mike Eman, por a bay na cosnan cu mas prioridad; den caha di Gobierno, pa baha awa y coriente tempo prijs di crudo tawata bou, den saco di pueblo entre otro. Inhustamente, Mike Eman a ranca placa di pueblo”, Prome Minister a bisa enfaticamente.

Prome Minister a enfatisa cu apesar di tur esaki, awo tin un cambio desde November 2017. Y Gabinete Wever-Croes ta ehecutando e cambio aki. Talves ainda por spera mas di e malehempelnan di pasado di AVP den gobernacion durante 8 aña, pero hunto como un comunidad nos tin cu bisa AVP y e bagamunderianan aki nunca mas. Den futuro, e placa cu Utilities a ricibi for di WEB y Elmar, lo wordo uza pa baha prijs di awa, coriente y gasoline. Esey ta e compromiso di Gabinete Wever-Croes.

