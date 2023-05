Dialuna 2’or di merdia, via video conference, Hues a dicta sentencia den e tristo caso di accidente fatal na Seroe Colorado caminda e dos rumannan muher Wouters y un baby homber di 2 aña a perde nan bida.

Den sala di Corte tabata presente famianan di e victimanan y famia di e acusado Stephen Wilson (30).

MAS NOTICIA por a compronde cu Hues ta haya e castigo exigi pa Fiscal abao pero door cu a declara Wilson liber pa dos occasion, a confirma e castigo exigi pa Fiscal.

SENTENCIA

Hues a bisa cu e acusacionnan contra Wilson ta cu riba 2 October 2022, el a ocasiona accidente fatal coriendo bou influencia. Cu e tabata core pa loco y cu esaki a causa morto di e dos rumannan Wouters y un baby homber di 2 aña. Tambe cu e tabata core sin rijbewijs.

NO PROBA CORE BOU INFLUENCIA

Hues a bisa cu pa cu e acusacion di a core bou influencia, abogado mr. Mohamed ta haya cu Wilson no tabata bou influencia of otro substancia y mester declara Wilson liber. Hues a sigui bisa cu Fiscal a bisa cu e anochi promer Wilson a bebe y dia di e accidente a haci test di rosea cu ta mustra cu Wilson tabata bou influencia. Hues a mustra cu segun ley, e test di rosea of sanger mester mustra cu a surpasa e limite di alcohol stipula. Hues a bisa cu Wilson a bisa cu e anochi promer el a bebe. Hues a mustra cu investigacion ta mustra cu despues di 7 ora di a bebe, Wilson a bay core auto. Na opinion di Hues, e test di rosea ta mustra cu Wilson a surpasa e limite di alcohol permiti pa ley den bo curpa. Segun Wilson, promer cu el a sali, el a usa Listerine y esey lo a mustra den e test di rosea. Hues a remarca cu ta promer biaha cu Wilson a treci esaki dilanti. Hues a sigui bisa cu na hospital a haci test di sanger cu ta mustra cu e ta abao di e limite stipula. Na opinion di Hues, tin testigonan cu ta mustra cu Wilson no tabata core irresponsable door di burachi.

Na opinion di Hues, no tin suficiente prueba cu Wilson tabata bou influencia di un substancia of alcohol y ta declar’e liber di lo tabata core bou influencia.

NO A CORE PA LOCO

Hues a sigui bisa cu tambe tin e acusacion cu Wilson lo a core pa loco. Na opinion di Hues, for di investigacion no por saca afor cu e comportacion di Wilson lo a pone trafico den peliger. Hues a bisa cu e ta comparti punto di bista di Fiscal y abogado mr. Mohamed, cu mester declara Wilson liber di a core pa loco.

A CORE HOPI DURO

Hues a bisa cu segun hurisprudencia di Corte Supremo, mester demostra cu e sospechoso lo a comporta di tal forma cu a causa e accidente fatal. Hues a bisa cu, a base di e pruebanan den investigacion, Wilson tabata core un Skyline color preto. E anochi anterior Wilson tabata na un fiesta y a bebe 5 bebida. Wilson a drumi un rato y 8’or a lanta y a hiba su yiunan serca e mama. Hues ta mustra cu Wilson a drumi solamente 4 ora. Hues a mustra cu e mama di e muchanan a constata cu Wilson tabata mustra cansa. Hues a mustra cu e auto no tabata gekeur, y door cu e tin glasnan getint e lo no wordo gekeur tampoco. E auto tabatin otro plachi di number y no tabata segura. E auto lo a baha caminda y subi dal frontal contra e auto cu tabata bin direccion contrario. Investigacion ta mustra cu Wilson lo tabata core entre 106 km y 126 km. Hues a mustra cu door di e impacto, e dos rumannan Wouters y un baby a fayece na e sitio. Tin hende a bisa cu Wilson tabata core loco cu e Skyline.

Hues a mustra cu riba e caminda ta permiti pa core 80 km. Investigacion di Instituto Forence na Hulanda, ta mustra cu Wilson tabata core 106 km minimo y maximo 126 km. E speedometer a keda paga riba 117 km. Hues ta conclui cu e momento di e impacto, Wilson tabata core 117 km. Hues a mustra cu Wilson tabata core 37 km mas duro cu loke ta permiti.

CULPABEL DI ACCIDENTE FATAL

Hues a bisa cu Wilson a core den un auto cu no tabata gekeur y tampoco segura. A core cu auto cu e glasnan tabata getint. Hues ta conclui for tur e puntonan menciona, cu Wilson ta culpable di e accidente. Hues ta haya cu Wilson a core remarcable irresponsible y a tuma risico cu no por a evita e accidente.

Hues a mustra cu abogado mr. Mohamed y Wilson a bin cu e scenario cu tabatin un auto den direccion contrario cu lo a bay riba Wilson cu a pone cu e mester a kita. Hues ta haya cu no tin ningun indicacion di esaki y no ta kere esaki.

Hues ta haya legalmente proba cu Wilson, door di su culpa, riba 2 October 2022 a causa morto di e dos rumannan Wouters y e baby homber. Hues a bolbe mustra cu Wilson a surpasa drasticamente e velocidad permiti pa core y door di esey no por a controla e auto. Ademas e tabata core sin rijbewijs.

CASTIGO

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu e seriedad di e caso y sentencianan den casonan similar. El a mustra cu Wilson, a core e auto Skyline sin permiso di e doño, sin rijbewijs, a core asina duro cu a perde control riba e auto. A kita bida di dos ruman Wouters y un baby di 2 aña. Hues a bisa cu e accidente aki ta hopi dolor pa e famianan y henter comunidad.

Na opinion di Hues, Wilson no a haci’e pa malo. El a tene cuenta cu ta promer biaha cu Wilson ta cay den man di husticia pa un caso asina. Tambe Hues a tene cuenta cu Wilson den Corte a pidi e famia pordon y cu e ta dispuesto pa yuda.

Hues ta haya cu den promer instante, Wilson mester a haya mas castigo cu e 4 aña di prison cu Fiscal a exigi. Pero, mester tene cuenta cu a declara Wilson liber di tabata bou influencia y a core pa loco. Esey ta haci cu no por duna castigo mas halto cu Fiscal a exigi. Pero Hues no ta haya cu mester baha e castigo exigi pa Fiscal tampoco. Hues basicamente a confirma e exigencia di Fiscal.

Hues a condena Wilson na 4 aña di prison, kitando e tempo cu e ta sera den KIA. Tambe Hues a ordena pa durante 5 aña, Wilson no ta permiti pa core auto.

DAÑO MATERIAL

Pa loke ta e demanda di daño material di 19 mil florin pa entiero, Hues a mustra cu Fiscal a bisa cu den e demanda no ta splica e gastonan y cu e ta pidi pa honra 5 mil florin y e resto no admisibel. Hues a bisa cu abogado mr. Mohamed a mustra cu tabatin accion den comunidad pa famia genera placa pa e entiero. Despues di algun dia a cera e placa. Hues a bisa cu ley ta exigi cu mester demostra cu documento e gastonan pa exigi un daño material. Hues a bisa cu e no ta den estado pa tuma un decision den e demanda aki. E ta declara e demanda no admisibel y si famia kier lo por cuminsa un caso civil.

Pa loke ta e demanda di tata de Cuba, 50 mil florin, Hues a mustra cu aki tambe Fiscal ta haya cu no a hustifica esaki. Fiscal ta haya 5 mil florin hustifica y a pidi pa declara e resto no admisibel. Hues a bisa cu mester a presenta documentonan. Sinembargo e ta haya cu tin daño psychico pa cu e tata cu a perde su yiu di 2 aña door di Wilson. Hues ta haya cu de Cuba mester haya un compension pa e daño cu el a sufri. Hues a ordena Wilson pa paga 5 mil florin na de Cuba. E resto lo mester cuminsa un caso civil. Hues a stipula medida di pago.