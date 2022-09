Diahuebs Corte den prome instancia a condena e agentenan policial D. y De M. pa un castigo condicional relaciona cu malversacion na pia di trabao y maluso di autoridad. De M. a wordo condena ademas pa violacion di secrecia di trabao. Huez a declara tur dos liber di tuma soborno.

E sospechoso D. a wordo condena pa un castigo di 6 luna condicional y un tempo di prueba di dos aña. E sospechoso De M. a wordo condena pa 9 luna condicional y un tempo di prueba di 2 aña.

Ta trata di un caso di 2018, caminda e dos ambtenaarnan di polis a wordo condena di aplica medionan y actonan di investigacion, cu no tabata legitimo of no tabata de acuerdo cu ley y cu afspraaknan interno.