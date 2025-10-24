Awe mainta Hues di Corte di Husticia, a dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber G.E.Thiel. (40).

MAS NOTICIA por a compronde cu Hues a reduci e exigencia di Fiscal di 10 aña di prizon te na 2 aña y 6 luna di prizon.

EXIGENCIA DI FISCAL

Dia 3 October 2025, tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal ta haya G.E.T. culpabel di importa cocaina entre 24 y 26 December 2024. Tambe ta haya G.E.T. culpabel di a causa morto di Timoty D’Aguiar riba 26 December 2024, ora el a yega for di Colombia cu 42 bolita den stoma y 2 bolita a remanta.

Fiscal a mustra cu na 2021, G.E.T. tabata envolvi den un caso caminda un mula di droga a muri door cu bolitanan di droga a kibra den su stoma. Fiscal ta haya cu esaki no a pone G.E.T. stop. Fiscal a exigi 10 aña di prison.

NO A CAUSA MORTO

Hues a bisa cu e ta haya proba cu entre 24 December y 26 December 2024, G.E.T. hunto cu otro a importa cocaina. Hues a sigui bisa cu e no ta haya legalmente proba cu G.E.T. a causa morto di D’Aguiar. Hues a splica cu segun ley, mester di prueba cu G.E.T. tabata conciente cu e bolitanan di cocaina no tabata bon prepara. Hues ta haya cu esey no a keda proba.

BAHA CASTIGO

Hues ta considera cu G.E.T. tabata e organizador di importacion di cocaina. Hues a mustra cu ta G.E.T. a duna D’Aguiar placa pa cumpra e droga na Colombia. G.E.T. a percura pa e homber Z. bay cu D’Aguiar Colombia pa percura cu D’Aguiar ta guli e bolitanan.

Hues a bisa cu ta conoci cu guli bolitanan di cocaina ta sumamente peligroso. E bolitanan por habri den curpa di hende y e hende por muri. Esey ta loke a sosode cu D’Aguiar.

Hues a remarca cu G.E.T. durante tratamento di e caso ningun momento a mustra su responsabilidad. E tabata blo tira culpa riba otronan. Hues ta tuma G.E.T. na malo pa esaki.

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu G.E.T. a yega di wordo condena caba pa algo similar. Hues a remarca cu apenas G.E.T. a sali for di KIA , cu el a bolbe haci mesun cos. Hues ta haya cu G.E.T. no a siña. Hues ta considera G.E.T. un residivista di droga. Hues a tene cuenta cu e homber Z. a wordo castiga cu 24 luna di prizon. Hues a condena G.E.T. na 2 aña y 6 luna di prizon.