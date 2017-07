Hubert Dirksz: Gremio sindical tambe tin cu wordo scucha

Apesar cu tin un desaroyo na pais Aruba cu ta mustra positivo, tin sintomanan hopi serio cual ta e parti social, criminalidad y e parti di finansas publico. Pa FTA semper pa hopi aña caba a sa di entrega su puntonan di atencion na e partidonan politico cu ta participa na e eleccion, pa asina cu e partido cu gana y bay forma e Gobierno, pa FTA lo mester tene cuenta cu e puntonan aki. A mira den pasado cu si, na cierto momento ta tuma nota di e puntonan aki, pero no tur ora ta tuma e partinan mas agradabel. Sino ta partinan tambe mas factibel pa e partido cu ta bay den Gobierno, segun presidente di FTA, Hubert Dirksz.

FTA ta kere cu tur momento e gremionan tin un derecho di wordo scucha y tambe ta compronde cu den e caso di Camara di Comercio ya caba tin un documento, no ta na altura si esaki a wordo entrega na e partidonan politico. Pero e ta conta pa nos tur cu, tur como gremio, sindicatonan, mester wordo scucha, pasobra na final e democracia ta keda cu bo tin cu bay traha bek cu e partidonan, esta e gremionan, cu despues di eleccion, cu tin cu atende cu nan como Gobierno. E situacion di pais Aruba awor aki tin su retonan y den pasado no tabata tin diferente. Semper a kere cu e puntonan di atencion hopi biaha no den un solo biaha ta haya atencion.

A mira cu den cierto puntonan despues di varios eleccion, por fin sa haya atencion y cada biaha cu un punto di preocupacion, di atencion, no wordo atendi, e ta bira pio. E situacion ta empeora. Y ta kere cu e partidonan cu ta bayendo eleccion awor aki, mester reconoce esey.

Di parti FTA sigur, despues di laga den nan congreso extra ordinario a traha riba esaki, tur Shopsteward presente a duna opinion riba diferente aspecto y lo tin un documento cu nan lo entrega na e partidonan politico.