Casi na final di 2018, Banco di Seguro Social a saca un comunicado, alertando cu tin hopi dunado di trabao cu no ta cumpli door di inscribi nan trahadonan. Sr. Hubert Dirksz di FTA den un entrevista a duna di conoce cu ley tin su balor. Pa reenforsa esaki mester tin control y mester tin e consecuencia den caso cu no cumpli cu esaki.

Den e caso aki, pa loke ta SVB, FTA tin comprondi cu SVB si ta exigiendo esaki, despues di a haci cambio den su ley y ta haci control. Esunnan cu no cumpli lo haya sancionnan. Door di esaki tin hopi dunado di trabao cumpliendo. Pasobra cu si un doño di trabao haya sancion, esey ta haci cu otronan cu not a cumpli cu ley, ta percura pa nan cumpli, ya cu nan no ke sancion. Esey ta un ehempel pa otro departamento di gobierno.

Sr. Dirksz di FTA ta sigui bisa cu cumpliemtno cu ley di SVB ta hopi importante. Loke ta pasa cu hopi biaha si no ta cumpli cu ley, e trahado no ta haya su cobertura. E no por wordo sigura y si algo pase, el a perde su entrada. Esey ta e trahado mester ta consciente. Si e no ta inscribi, ademas cu e compania ta ‘get away’, es decir e ta scapa di tin gasto, pero e trahado tambe ta wordo perhudica ya cu si algo pas’e e no ta wordo cubri.

Hopi biaha un dunado di trabao, ta pone un trahado haci su trabao cu no ta su trabao, cual e no ta inscribi pe na SVB. Esaki tambe ta ilegal, ya cu na momento cu’n trahado haci un trabao pa cual e no ta inscribi pe na SVB, si algo pasa, e no ta wordo cubri door di SVB.

