Hubert Dirks (FTA): “FTA a logra hopi pa e clase trahado den su 55 aña di existencia”

Sindicato FTA ta cumpli 55 aña, y e cantidad di aña asina ta mustra e madurez di e organisacion, cu loke a wordo pensa e tempo aya pa e fundadornan, no tabata nada malo. Sr. Hubert Dirks, lider di sindicato FTA ta splica.

Dialogo, sinta na mesa, busca solucion ta e metodo pa yega na e desaroyo. Sr. Dirks ta kere cu FTA a sa di haci esey, y aworaki mas cu nunca e mester cumpli cun’e. Y 55 aña ta mustra perseverancia di tur esunann cu a milita den FTA. Tin varios directiva, masha hopi hende a pasa den e filanan di FTA. Y tur a contribui, FTA tabata tin varios presidente, Sr. Wijki Maduro, Sr. Carl Richardson, Sr. Anselmo Pontilius, Sr. Rudy Geerman y awo su persona, Sr. Hubert Dirks. Nan tur hunto a sa di duna nan ‘granito’ pa e bienestar di e clase trahado. nan a hiba e luchanan te unda cu nan mester. Nan tabata tin luchanan di añanan 70 dne e sector hotelero, tabata tin e Turconan. Y cada biaha cu FTA mester lanta para, nan ta haci esaki.

FTA kier felicita y gradici tur nan miembronan, e personal cu a traha asina hopi tempo, manera Sra. Delita Tromp, cu no ta traha mas cu FTA, pero a dedica 48 aña na e organisacion. Ainda tin fundadornan manera Sr. Rufo de Cuba, Sr. Rosendo Colina y Sr. Fefe Bareño cu ta na bida, pero lamentablemente, esunann cu a funda FTA Sr. Wijki Maduro mes, Sr. Chinto Diaz ya no t’ey mas, preo sigur nan a haci un tremendo trabou y ta hopi importante pa wak cu tur loke a tuma luga di antes pa awo, loke cu nan a haci pa lucha pa husticia social ainda ta keda valido. Ainda mester bringa pa logra pa un trabou decente, un trato husto y salario husto, como tambe pa e husticia social. ta solamente si para y traha hunto, pa como sindicato por logra esey.

Den e 55 aña FTA ta sinti cu nan a logra hopi pa e clase trahado, den e sector hotelero, sector bancario. ABN Amro ta un di esunnan mas bieu, cu despues a bira RBTT y RBC. Ta masha hopi aña nan ta miembro di FTA y sigur nan por ocnta cu’n CAO riba nivel y tambe hibando e lucha, e retonan cu tin den sector bancario, pero nan tabata tin logro den sector hotelero, cu hopi CAO por wrodo uza como modelo y tameb tin otronan, otro instancianan manera den e parti di fundacionnan, tin bon contrato colectivo y tambe otronan un p.e. Swiss Port, seguronan, ENNIA. FTA tin varios compania cu por bisa cu por papia di un bon contrato colectivo y sigur na nivel nacional, FTA a lanta para hopi biaha. nan sa si cu no mester laga e situacion yega asina leu pa dicidi pa lanta para y pa e ora ey logra e cambionan cu mester den sociedad. E ta un trabou di tur dia pa por logra e cambiona cu mester.

RETONAN

E mentalidad anti sindical ainda ta vigente. No tin ley fuerter para banda di sindicatonan. Lamentablemente e ta asina, pasobra esunann cu tin miedo di sindicato tin algo di sconde of tin mal intencion, plannan pa abusa of viola ley, y abusa di e clase trahado. FTA ta kere cu si ta respeta e leynan y no tin nada di sconde, traha cu sindicato, bo ta bay dilanti conhuntamente.

No mester lubida cu e situacion ta keda dificil, tanto pa e clase trahado, cu e parti di formacion ta hopi importante pa siña y balora e trabou, balora e pakico bo tin un trabou, y cu esey ta nifica tambe produci y tambe pa e compania bay dilanti, y asina abo tambe ta bay dilanti. Pero di otro banda, tin un dunado di trabou, cu no ta tratabo bon, unda tin un situacion no agradabel na trabou, e ta afecta e productividad y esey hopi biaha e dunado di trabou no ta compronde. Tin mal maneho, caracter di gerencia incorecto, violacion di leynan, y toch nan ta insisti cu e trahado mester produci y esey no ta bay. Hopi biaha e gastonan pa haci negoshi, berdad toch ta haci e situacion dificil, pero nos sa tambe cu hunto ta logra surpasa tur e retonan. Pa pais Aruba tin e relacion Tripartite, cu awo ta bou di tension caminda cu tin gobierno cu mester di mas entrada y baha gasto, cu ta hopi dificil, cu’n debe asina grandi, ta casi imposibel pa maneha. Di otro banda, ta kere cue trahado no por haya niun medida mas ariba dje, y tampoco e dunado di trabou pero tin un situacion di pais Aruba hopi dificil, y si sinta hunto, y logra balanza, logra e satisfaccion di tur tres e ora por bisa cu ta cana dilanti y vence e retonan cu tin.

