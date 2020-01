Hubentud ta termina na su 34 aña

Life Style: Nos no por nenga cu ta sinti hopi bon ora cu nan ta calcula bo menos aña di loke enrealidad bo tin. Un bida saludabel, haci ehersicio regularmente, no huma of simplemente ta feliz ta yuda cu nos aspecto fisico ta kita poco aña di nos.

Nos lo mustra mas jong di loke nos ta. Apesar di tur cos, e interior di nos curpa por desmenti e bunita fantasia cu e fuente di e hubentud ta di nos banda, pior ora cu nos a pasa nos 30 aña caba.

No ta importa muestra nan di enbiehesimento fisico, ya cu e proteina nan cu ta compone bo sanger ta anunciando cu bo curpa ta dispidiendo di e hubentud y lamentablemente cu esey ta pasa despues di 34 aña. Un grupo di cientifico di Universidad di Stanford ta bisa cu enberdad e proteina nan cu tin den nos sanger ta yuda nan midi pa sa den ki momento nos curpa ta cuminsa bira “bieu” y esey ta cuminsa cu 34 aña bay ariba.

aunke cu awendia tin hopi producto y cirugia cu hende por haci pa asina keda mustra hoben pero e realidad ta otro.

