MOSCU, Rusia – Diadomingo ciudadanonan Ruso a bay vota masalmente den e eleccionnan presidencial, pero esunnan mas hoben, a opta pa no bay vota.

Segun e generacion di mas nobo, e eleccionann aki lo ta un escenario pa logra e reeleccion di e hefe di Kremlin, Vladimir Putin.

Hopi ta e studiantenan cu a opta pa no bay vota. Nan no ta reconoce e eleccionnan aki. Pa nan, esaki ta no mas un circo, un ritual pa Putin wordo reeligi. Esaki tur hende sa.

Putin, den caso di un victoria lo mantene e cargo pa seis aña mas, a urgi e Rusonan pa bay vota pa e futuro di e pais, aisla pa e sancionnan occidental y su compratriotanan y su compatriotanan a obedece e peticion aki husgando pa e afluencia di votantenan cu no tabata wordo mira desde hopi aña.

Fuente: https://www.efe.com

