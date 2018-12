Howell: Palabranan di respet pa minister Dangui Oduber su decision den caso di Baby Lunah

Parlamentario Alan Howell a expresa su palabranan di gratitud pa e decision cu Minister di Salubridad, Dangui Oduber a tuma relaciona cu e caso di Baby Lunah.

Ta asina cu e caso aki di un baby cu contra tur pronostico cu a bisa cu e no lo biba casi, a demostra cu e ta lucha pa su bida y poco dia pasa a celebra su di 3 cumpleaños, ta un indicacion cla y raspa cu cada caso medico ta diferente y no ta pa un organo of un docter pa dicidi bida di hende.

Baby Lunah ta un yiu di tera cu mescos cu cada un di nos cu ta biba na Aruba tin derecho pa ricibi cuido medico necesario, pero a pesar cu su famianan a gana casonan contra AZV, toch e organo aki a apela e sentencianan cu ta obliganan pa paga e gastonan medico.

Ta hustamente pesey Alan Howell ta felicita y ta expresa palabranan di hopi resepet pa minister Dangui Oduber. E mandatario a duna ordo na AZV pa no sigui cu e caso den cual nan kier evita di cubri e gastonan medico di Baby Lunah. “Gobierno, parlamentarionan y a Aruba completo mester por kier lo mehor pa Baby Lunah. Baby Lunah merece tur oportunidad pa biba den tur trankilidad y mi ta ta para fuerte tras di e pensamento ey. Cu nos bon Dios bendiciona Baby Luna y su famianan”, parlamentario Alan Howell a conclui.

