Diabierna merdia 1’or den sala di Corte di Husticia, un Hues di Curacao a bin Aruba pa dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra Alvin Howell y Jaqueline van Putten .

MAS NOTICIA por a compronde cu Howell no ta di acuerdo cu e sentencia y di biaha, hunto cu su abogado mr. Canwood a apela.

Den sala di Corte por a mira basta hende presente. Ta asina cu Howell a presenta cu su abogado mr. Canwood. Abogado mr. Arendsz Marchena a presenta y informa cu su cliente van Putten ta malo.

HOWELL

Hues a bisa cu como lider di partido POR y como parlamentario, Howell tabata haya placa di Gobierno pa su fraccion. For di cuenta di POR sumanan tabata wordo poni riba cuenta di Howell.

Hues a bisa cu mas cu 195 mil florin, Howell a haya di Stichting Hunto Nos Por di partido POR. Segun Howell a usa placa pa paga na esnan cu mester a paga. Hues a bisa cu e ta declara Howell liber riba e acusacion di falsifica factura di E Arubiano. Tambe Hues a declara Howell liber di falsificacion di factura di Leticia Maduro. Na opinion di Hues, Howell no tabata sa cu van Putten a traha un factura falso pa fundacion.

Pa loke ta e punto di bista di defensa mr. Canwood cu mester declara Howell liber di e acusacion di lo a traha facturanan falso pa pago di Fonso Advisory, Hues a rechaza esaki. Howell lo tabata paga su tata 3 mil florin pa luna pa conseho. Su tata lo tin Fonso Advisory. Hues a mustra cu 56.650 florin a bay di e fundacion pa paga Howell pa pago cu el a haci na Fonso Advisory. Hues no ta haya cu esakinan ta pagonan na Howell door cu Howell lo a paga. El a mustra cu investigacion ta mustra cu Fonso Advisory no ta inscribi na Camara di Comercio y tampoco na Belasting. Hues a sigui bisa cu tata di Howell a fayece y no a haya ningun prueba cu el a haci conseho na Howell. Na opinion di Hues, e descripcion riba factura di “legal advice” no ta cuadra pasobra e tata no tabata jurista. El a sigui bisa cu no tin facturanan cu ta mustra cu pa luna tabata paga e tata di Howell 3 mil florin. Hues ta haya cu Howell a purba sconde su practica. El a mustra cu tin cambio haci riba factura cu ta di October 2020 a cambia pa October 2019.

Hues a sigui bisa cu e no ta kere defensa di Howell y ta haya legalmente proba acusacionnan. El a mustra cu Blue Is Love Foundation no tabata existi mas y e placa cu a manda paga no ta posibel. Tambe Hues a mustra cu Who Is Next Rij School tambe tin cosnan cu no ta corecto. E fundacion a paga Who Is Next Rij School cual no ta corecto. E facturanan no ta cuadra.

Hues a rechaza varios defensa di mr. Canwood di Howell. Hues a mustra cu el a rechaza e defensa cu mester declara Howell liber di e cuestion malversacion E Arubiano. E abogado a bisa cu Howell a haci denuncia contra F.B. pa duna declaracion falso.

Hues a bisa cu e ta haya declaracionnan di F.B. confiabel y ta usa nan como prueba. Hues ta haya cu Howell no por splica di con e fundacion mes no tabata paga E Arubiano sino cu ta door di Howell mes e tabata wordo paga cash. Tin facturanan di F.B. manda pa fundacion y cu no a haya pago. Hues a bisa cu e dos raportnan di accountant di Howell cu ta mustra cu tur cos ta corecto, ta wordo rechaza.

VAN PUTTEN

Pa loke ta van Putten, Hues a bisa cu e no ta haya proba cu a falsifica facturanan y a declara van Putten liber di e acusacion aki. Na opinion di Hues, no tabata van Putten su intension di falsifica factura pa malversa. E tabata haya facturanan di Howell y laga fundacion paga. Como tesorero e no tabata sa cu Howell tabata falsifica facturanan y tabata confia Howell. Na opinion di Hues, esaki ta mustra cu van Putten no tabata haci falsificacion intencional.

Hues ta haya proba e bonus di Sinterklaas, caminda a malversa 11 mil florin di e fundacion di cual 1 mil florin tabata pa van Putten y 10 mil florin tabata pa Howell. Hues a bisa cu ta riba instruccion di Howell, van Putten a traha un factura falso pa haya e placa. El a remarca cu esaki no tabata un joke manera Howell y van Putter a bisa sino algo serio.

Hues a conclui cu van Putten tabata complice di malversacion 1 biaha y Howell mas biaha haci.

CASTIGO

Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu ta 195.404 florin a wordo malversa di fundacion di partido cu ta liga na Gobierno. Hues ta haya cu Howell a mal usa su posicion pa sirbi su mes. Hues ta haya cu Howell a tacha e confianza cu pueblo mester tin den politico cu nan a vota p’e pa ta den Parlamento. Na opinion di Hues, como ex agente di Polis, e ta tuma Howell na malo. El a bisa cu Howell ta desmenti di ta culpable. Hues ta haya cu esaki ta mustra cu Howell no ta mira cu el a haci malo.

Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu ta promer biaha cu Howell ta cay den man di husticia. Hues a condena Howell na 2 aña di prison di cual 6 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña. Tambe Hues a impone un multa pa Howell di 35 mil florin y si no paga esaki e lo mester bay 120 dia sera. Tambe Hues a bisa cu 15 mil florin cu a confisca di Howell ta keda confisca.

Hues a bisa cu e ta haya cu van Putten a malversa 11 mil florin di fundacion. E ta haya cu van Putten a mal usa su posicion como tesorero di fundacion di partido politico. Hues a condena van Putten na 1mil florin di boet y si no paga 20 dia sera. Tambe Hues a condena van Putten na 120 ora di trabao condicional.

HOWELL A APELA DI BIAHA

Den combersacion cu abogado mr. Canwood, por a compronde cu nan no ta di acuerdo cu e sentencia y a apela di biaha. Esey ta nifica cu awor Corte Superior lo bay trata e caso. Tres Hues lo bay evalua e caso completo den Corte Superior.