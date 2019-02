Hotel y negoshi na San Nicolas por yuda den su desaroyo positivo

Ta bon pa e parti pariba di Aruba, tambe haya un desaroyo. Sr. Hubert Dirkz di FTA a splica cu un estudio pa wak si esaki lo contribui na desaroyo di San Nicolas.

Pero cualkier negoshi pariba di brug, lo tin su desaroyo positivo. No tin duda. Pero mester evalua e diferente e pro y e contra. Si e contra ta mas grandi e no ta bale la pena. Pero e mester tin un bon estudio, un bon inversion pa na final por logra loke mester logra pa San Nicolas. Y si tin espacio pa desaroya na San Nicolas, si. Pero e ora mester haci’e bon. Si esaki ta bay yuda, ta spera cu si. Ta spera cu si, pero Sr. Dirksz ta kere cu, manera a wordo bisa caba, e preocupacionnan t’ey.

Na San Nicolas y bisindario tin poco negoshi cu tin, lo por hincanan den e pakete di All Inclusive pa asina nan tambe haya un parti di e bolo. Turistanan cu ta keda den nos hotelnan, ta sali come afo y ta shop. Pero mester bende e producto Aruba, no barata. Pasobra cu si ta bende ariba un nivel cu ta haya turista cu por gasta pafo, maske cu e ta All Inclusive e lo bay gasta pafo. Pero si ta bay bende e producto barata, e ora, segun Sr. Dirksz, e no ta bay yuda e otro negoshinan na San Nicolas.

