Diadomingo pasa di 11:30 anochi e conocido Richi Danies a bolbe presenta na Renaissance ocean suit y tabata causa molester y no ta compronde cu si no tin e placa necesario y loke cu hotelnan ta pidi pa estadia bo no por keda. Pero e forma con el a presenta a pone cu nan no kier mira su presencia. Securitynan a haya ordo di ariba pa cera tur hefboom di tanto entrada y salida di rond di marketplace te ora cu polis termina cu Richi.

Na final Richi a compronde y asina nan a habri e salida y entrada di e hotel, y asina el a bandona e tereno.