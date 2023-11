Desde e aña aki Horacio Oduber Hospital (HOH) tin e tremendo acreditacion como e centro di ‘klompvoet’ aki na Aruba. Ya caba tabata trata ‘klompvoet’ na HOH pero cu e yegada cinco aña pasa di ortopedista Caroline Hoenders e tratamento a bira uno mas intensivo. Ortopedista Hoenders ta specialisa den trata mucha y ora cu ela join e team na HOH meta tabata pa ofrece e tratamento completo di ‘klompvoet’ na Aruba mes. Esaki a logra y desde maart Hospital ta conta cu e acreditacion oficial pues ta un’ klompvoetcentrum’ y alabes e unico den Caribe Hulandes.

Na Hulanda mes no ta tur hospital mag di trata un mucha cu klompvoet. A base di exigencianan door di NOV (Nederlandse orthopedische vereniging) hunto cu e ‘NOV werkgroep Kinderorthopedie’ lo stipula ken ta haya e ‘keurmerk’ pa ta klompvoetcentrum. Pues awo na Aruba un bunita prueba oficial cu HOH tin tratamento di calidad halto pa mucha cu klompvoet.

Kico ta klompvoet

Hoenders ta splica cu “klompvoet” ta un deformacion di pia cu un baby ta nace cu ne. Antes tabata opera di biaha sin coregi pero e tratamento di gips cu tin awo ta hopi mas miho y safe. Hopi biaha no mester pasa door di un operacion cual ta miho pe curpa y e recuperacion despues. Pa e tratamento aki e mucha ta haya gips tur siman pa asina corigi e pia y despues tambe un ‘brace’ si mester te ora cu e pia ta forma normal y e mucha por cana bon.”

Tratamento

Ageeth Klaster, gipsmeester na Hospital, a duna di conoce cu hospital sa haya basta mucha pa aña cu mester bin tur siman pa tratamento y control. Ta importante pa sigui cu e tratamento y si acaso no por warda un siman lo yama pa haci cambio di gips mas trempan. Esaki sa pasa ora tin duda cerca e mayor of e gips no ta sinti bon cerca e mucha.

E prome parti di e tratamento tin un duracion di mas o menos 6 pa 7 siman y despues ta cambia e tratamento. Ta sigui despues cu e proceso unda cu ta pone un ‘brace’ special cu ta trata e pia. Ageeth ta conta tambe cu “nos tin sapato di diferente size, esta di hopi chikito te na un size pa mucha di seis aña. Y e sapato awendia no ta mahos mas, pues no mester tin berguensa y semper ta miho bisti nan pa despues e pia keda completamente bon bek. Corda cu ta hopi importante pa un mucha cana bon.”

Semper si un mayor tin un duda y ta mira pia di su yiu ta keda stijf of e mucha ta cana di un manera diferente compara cu e otro muchanan ta importante pa acudi na dokter of Wit Gele Kruis pa haci un chekeo. Ta miho pa check y resulta cu “no tin nada” cu keda sin check y e pia bira pio.

Calidad

E team di klompvoet, esta gipsmeester Ageeth klaster y ortopedista Caroline Hoenders a caba di atende un simposio importante na Inglatera. Asina nan ta keda na altura di tur desaroyo y alabes ta mira si mester adapta tratamento. Durante e simposio aki nan a ripara cu berdaderamente nan tratamento ta tremendo pues tur cos ta na ordo y di calidad halto. Tur elemento di e tratamento ta na su luga y awor sigur por expande y ofrece e cuido di klompvoet den henter region como klompvoetcentrum oficial.

Atrobe un paso mas padilanti den ofrece un calidad halto di servicio medico na Aruba mes. Pabien comunidad di Aruba cu otro hoya den tratamento medico!