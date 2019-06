Hospital ta un bom den explota

For di fuentenan fidedigno nos redaccion a ricibi informacion cu e situacion na Radiologia den Dr. Horacio Oduber Hospital no ta manera a ser treci den prensa recientemente pa loke ta e situacion di holo di diesel y contaminacion di e departamento di Radiologia.

E asunto di leakmento y e holo di diesel keto bay ta un problema pa salud di e trahadonan y pashent di e instituto, particularmente e departamento di radiologia y incluso pashent nan di hospital.

Hopi trahadonan a bira malo pa motibo di e holo di diesel cu ainda ta reina den e edificio.

Nos media a purba di haya contacto na varios ocasion cu un persona den e instituto pero sin resultado. For di e mesun fuentenan aki nos redaccion a bin compronde cu di ‘ariba’ a bini ordo pa niun hende suministra informacion na tercera. En caso esaki sosode lo nifica retiro de inmediato. P’esey nos redaccion no por haya niun persona na linea pa papia riba e situacion di leak y holo di diesel. Tin trahadonan cu no ta doblega pa e intimidacion di parti di gerencia y a informa nos media pa asina pueblo sa cu e situacion no ta manera e ta wordo pinta. Tin rapport di por ehempel TNO cu ta indica cu tin cos nan cu no ta klop. A menciona cu tin ‘schadelijke stoffen’ den e edificio di hospital. Gerencia a basa su mes riba un parti di ‘conclusie” cu ta mustra cu cos nan ta binnen de norm. Despues cu Baptist a duna sierto aanwijzing y a cu haci coreccion, TNO a haci un investigacion y traha un rapport.

Tambe nos a keda informa cu tin un guera friu entre ‘gerencia’ y SOGA. Un ora nan ta bon cu otro y otro ora ‘gerencia’ ta den pleito cu SOGA. Hospital aparentemente kier pa SOGA tuma e departamento di Technische Dients over pero SOGA no ta interesa pa maneha e departamento aki. Esaki lo nifica cu e trahado nan di e departamento aki lo perde nan trabao si SOGA no tuma e dienst aki over. Trahado nan di e departamento aki ta den un incertidumbre pa loke ta nan futuro na e instituto medico Dr. Horacio Oduber.

E CAO di e trahado nan tambe ta otro situacion cu ta pega y no ta saliendo for di dje. Trahado nan ta wordo intimida pero tin miedo di papia pa nan no perde nan trabao. Asina mes e trahado nan aki a indica cu nan si no ta doblega pa e intimidacion di parti di gerencia. Na ta pendiente kico Minister di salubridad ta bay haci relaciona cu e situacion na hospital. Nos redaccion a compronde cu e minister ta na haltura di e situacion pero no a actua ainda al respecto.

Recientemente tabatin diferente biaha cu coriente a bay pa ora nan largo y a ocasiona cu hopi material steriel a wordo afecta y esaki nan no a wordo ‘raporta’ y probablemente wordo uza den sala di operacion cu tur consecuencia cu esaki por tin pa tanto pashent como persona di OK. Ta di compronde cu ta trata aki di suma nan grandi na material cu lo a haya humedad den nan ora cu coriente bay pasobra nan mester keda riba cierto temperatura y haci cu nan no ta steriel mas, pero loke e fuente nan aki no ta haya husto ta cu e pueblo pagado di AZV no ta haya e informacion aki for di e instituto. Nos redaccion lo ta pendiente pa haya mas informacion for di parti di gerencia di hospital riba e situacion aki den hospital. Esaki na beneficio di tanto e trahadonan como e pashent nan di e instituto.

Nota di redaccion: For di e mesun Fuente nan aki nos a compronde cu tin hincamento di persona nan yega na ‘gerencia’ cu no ta opgeleid of tin cualificacion, ta haya trabao den hospital mientras esunnan cu si tin e cualificacion y preparacion no ta haya trabao den e instituto.

