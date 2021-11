Siman pasa a recorda Dia Mundial di Stroke. Relaciona cu e fecha aki e Stroke Unit na Hospital a tene diferente actividad pa stimula e celebro y pasa un rato ameno cu e pashentnan. Entre otro a hunga wega di memoria y tambe e pashentnan tabata na encargo di duna instruccion pa e nursenan hunga e wega ‘Twister’. Un mainta asina yena di actividad y alegria sigur a haci e dia mas agradabel pa e pashent y sin laga afo e premionan bunita cu a gana.

Jelissa Martinus, neuro verpleegkundige, ta splica cu ora un pashent di stroke drenta e departamento, e team completo ta traha y consulta hunto pa e revalidacion di e pashent. E team ta consisti di e neurologo, neuro verpleegkundige y e team multidisciplinario. E team multidisciplinario ta consisti di fisioterapista, ergoterapista, logopedista, trahado social y dietista. “Awe tabata un dia unico y nos ta gradici tur sponsor pa nan bunita gesto di duna premio pa e pashentnan”.

Dr. Robert Weiser, neurologo, a splica cu si un persona ta sinti cu su boca ta bay di banda of porta tambe e brasa ta sinti zwak, por ta un di e prome señalnan na momento cu un persona ta hayando un stroke. Stroke no ta algo cu ta bin pocopoco, sino mas bien e ta bin diripiente.

Di su banda, dr. Ivonne van Sijtveld, tambe neurologo, ta menciona cu prevencion ta hopi importante. Tin varios factor cu por modifica y algun no. Dos ehempel di factor cu no por modifica ta edad y genero. E factornan cu por modifica ta por ehempel presion halto of diabetes; e pashent lo mester sa di controla esaki door di bay regulamente na su dokter di cas y tuma remedi manera prescribi. Colesterol tambe mester tene na cuenta cu ne, pues ta importante pa tin un dieet sano, haci movecion y pa hiba un bida saludabel. Segun estadistica, stroke ta comun den persona riba 65 aña sinembargo stroke ta presenta den hende jong tambe. Hende jong mayoria biaha tin otro factornan di riesgo.

Na momento cu e pashent sinti malo y yama ambulance y e personal di ambulance constata cu e persona ta hayando un stroke, nan lo yama departamento di emergencia p’asina nan cuminsa prepara pa ricibi e pashent. Si acaso e pashent tin menos di cuater ora y mey cu e sintomanan lo cuminsa na haci un ‘brain scan’. Si e ‘brain scan’ demostra cu no tin hemoragia (no tin sanger den dje) lo uza e remedi ‘Thrombolytic therapy’. Esaki ta un remedi cu ta bay e ader pa disolve e klompi cu a drenta e celebro y a causa e stroke. Si acaso e stroke tin sangramento, e proceso aki no lo ta posibel, pero lo controla presion y si ta necesario, lo interna e pashent den Cuido Intensivo (ICU).

Hospital ta bon prepara pa atende pashentnan di stroke pero ta recorda henter comunidad pa por fabor hiba un bida saludabel pa preveni bira malo entro otro sufri di un stroke.

