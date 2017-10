Hospital ta organisa su di cuater simposio pa tratamento di herida

Hospital ta organisa e di 4 simposio pa tratamento di herida, esta e “4th Island Wound Care Symposium” cu e tema principal “Rooting for success in Advanced Wound Care”. Ciruhano y Coordinador Medico di “Center for Advanced Wound Care”, Dr. Yuri Casseres ta un di e oradornan local p’e simposio, pero tambe lo tin 3 orador internacional di cual un di nan lo ta un dermatologo renombra. Aña pasa tabatin un participacion di 200 persona y mirando e demanda halto a organisa e simposio na Renaissance Convention Center cu awo oportunidad pa 300 persona.

E simposio lo tuma luga den Renaissance Convention Center dia 26 di October cuminsando cu e “hands-on” y e cuido basico di herida sigui pa un wine toast. Dia 27 di October durante henter dia lo tuma luga e simposio desde 8:30AM. E dia aki e participantenan lo ricibi informacion riba cuido avansa di herida.

E simposio aki ta pa esunnan cu tin afinidad den tratamento di herida, esta nursenan registra y studiantenan di enfermeria, terapista, dokternan, assistentnan di dokter y specialistanan cu ta trata herida nan cronico y herida “accuraat”.

E 3 oradornan internacional tin hopi conocemento riba tratamento di herida. Lo tin temanan basta amplio di herida nan traumatico, con por trata herida nan di bariga habri, herida nan door di circulacion malo. E dermatologo lo bin trata e topiconan di problemanan di cuero y pia. Lo tin temanan varia, pero tur lo ta enfoca riba herida.

Esunnan cu kier participa na e simposio y kier ricibi mas informacion por subi e website di hospital, esta www.arubahospital.com. Dr. Casseres ta invita tur esunnan cu tin afinidad pa tratamento di herida den cuido, pa nan inscribi pasobra ainda tin algun luga.