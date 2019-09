Hospital ta manera un “Titanic” cu ta den sink

Varios departamento di Hospital a manifesta y sindicato ABV a sostene e accion aki pa cual nos a tuma contacto cu Sra. Gina Maduro di sindicato p’asina haya sa kico tabata e motibo di e accion awemainta na Hospital. Segun Sra. Madura ta bisa cu structuralmente tin problemanan den e construccion cu tin andando y ultimo tempo aki diferente departamentonan cu mester enfrenta diferente retonan, entre otro holor di diesel, lekage, schimmel y tin departamentonan cu ta mas vulnerabel cu otro den caso aki e departamento di Radiologia. Nan tin structuralmente problema y awe atrobe nan a jega pa traha y nan no por a eherce nan trabao dor di e situacionnan cu tin pa cu e construccionnan andando. Dus continuamente trahadonan mester bringa contra e situacion di schimmel y holor desagradabel y nan ta fada y harta cu nan no por haci nan trabao manera debe ser. Y asina consecuentemente esaki ta stroba e servicio cu nan mester duna na e patientnan cu ta bin. Akinan ta e patientnan ta esnan mas perhudica pasobra nan ta bini for di nan cas pa haya na cita y nan servicio por ehempel y Mamografie of un Ego y despues ta wordo bisa cu nan cita tin cu wordo cansela pa e motibonan ja conoci. Dus esaki ta pasando structuralmente caminda miembronan a avisa sindicato cu un biaha mas nan no por traha. Den weekend tabatin problema cu liekmento den laboratorio cu consecuencia cu e Tower nobo departamento di emergencia a keda sin airco y mester a “schakel in” airconan mobil y esaki practicamente ta stroba actividadnan diario di e departamento. Pues continuamente e trahadonan tin cu enfrenta retonan y problemanan cu esakinan cu ta stroba e continuidad adecuado di e trabao y servicio pa e patient na Hospital Dr. Horacio Oduber. Sra. Maduro a sigui bisa cu awe e hefe directo no tabatey y ta un otro persona tin cu bini pa bolbe wak kico ta e situacion, dus en principio e problemanan cu tin t’asina complica cu no tin un control, den concepto di sindicato di hospital, eingelijk no tin control mas riba esaki. Tin SOGA cu ta doño di e edificio di hospital pero ta e trahadonan ta esnan cu tin cu duna cara serca e patient cu bini pa su tratamento of su testnan y tin cu wordo bisa cu e no por haci test pa e motibonan ja conoci. E bon toch ta cu e patient mes ta wak kico tur e problemanan cu tin pero toch e ta keda fastioso dado momento pasobra nan ta birando dimas. Na momento cu nos ta redactando e noticia aki e trahadonan cu den un prome instante a sali den accion pafor di edificio di hospital, a bai bek paden den nan koffiekamer caminda nan ta wardando contesta pa wak ki ora e luga lo wordo “vrij gegeven” pa nan por eherce nan trabao. Dus actualmente no tin mucho informacion dus tur cos ta sera ainda y tur cita di awe a wordo cancela y atrobe mester bai den e proceso di re-schedule e citanan aki poniendo asina mas presion riba e departamento pasobra debi na e problemanan tur cos ta cai atras tambe. “Dus e ta hopi fastioso pa patientnan cu ta wardando un of dos luna caba pa haci un Ego por ehempel y ta jega pa haci’e pero ta enfrenta e realidad cu debi na e problemanan constante cu tin debi na e construccionnan, esaki mester cancela ta pa un otro fecha cu defacto lo por bira un otro luna mas ainda”, Sra. Maduro a declara. E sitaucion ta hopi fastioso y ta e patient ta esun cu ta sali perhudica pasobra e no por haya su servicio mientras cu e trahadonan mes ta fada y harta di e situacion cu nan tin cu enfrenta dia’den dia’fo y esaki tambe ta contrui na demotivacion bao di e trahadonan. “E dunado di trabao ta purbando pa haci tur lo posibel pero no tin control mas riba esaki y aworaki e ta nanera un Titanic cu ta den sink”, asina Sra. Maduro di sindicato di trahadonan di hospital a declara.

