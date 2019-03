Hospital ta keda un reto grandi pa gobierno di Aruba

Hospital ta keda un reto, no solamente e construccion unda cu e gobierno a topa cu’n situacion basta fastioso, unda cu e proyecto desde inicio a cana malo. Tur cos cu por a bay robes den e proyecto, a bay robes. E planificacion no tabata na su luga, e destaho publico cu a tuma luga e tempo ey, no a bay segun reglanan di bon gobernacion. E contratista cu ta encarga cu e proyecto aki, no ta e miho contratista cu por a scoge. Pero awe tur mester paga pa decisionnan robes cu e gobierno di Eman a tuma e tempo ey. Den oposicion a adverti gobierno kico ta e consecuencianan, kico ta resultado si sigui cu e proyecto.

Minister di Salud Publico, Sr. Dangui Oduber a bisa cu e proyecto aki ta costando pueblo 100 miyon florin, y na varios ocasion a sinta cu SOGA y Hospital, unda a bin cu peticionnan adicional, pa trece cambionan. Ora cu e cambionan aki a bin, tabata net prome cu eleccion, ex minister Schwengle a bin parlamento pa pidi 80 miyon adicional, mirando cu e sala di operacion a wordo “lubida”, cual ta insolito. Mescos e ICU, e medium care unit, un cushina. Tur e csonan aki cu a wordo lubida, no tabata coincidencia, tur esaki ta pa malo. No por yega na un otro conclusion. ta lubida e partinan mas importante den un hospital, pa bo cobra pais Aruba, tur e gastonan aki. Na momento cu a entrega nan oferta, tabata tin dos compania cu a participa na e destaho, a bisa SOGA cu e ta duna un garantia ariba e prijs cual e ta bid. Si bin costonan adicional, nan ta para responsabel pe. En cambio, e compania Ariano, cu SOGA scoge pe, a bisa di adelanta cu nan ta pone 5% adicional dne nan prijs, pasobra cu nan ta premira cu e ta un proyecto dificil y nan ta premira cu lo bin gastonan adicional, cu awe ta ariba 110 miyon florin.

Sra. Wyatt – Ras y Sr. Eman ta cuestionando cosnan cu por a bay robes na hospital, pero nan tabata tin 8 aña largo pa mehora e cuido. Loke gabinete Wever- Croes a hereda, cu e 110 miyon florin aki por a construi un di 2 hospital. Por a mehora e cuido manera desea. Un di e retonan cu tin awo ta yena tur e vacaturanan cu hospital tin aworaki.

Hospital tin escasez di personal adecua pa traha den hospital. Y tur esaki ta atendiendo no di awo, unda cu di aña pasa ta reuni cu AZV, Raad van Toezicht di Hospital y durante e reunion aki a haci palabracion concreto cu gerencia di hospital. A dunanan instruccion na gobierno pa bay yena tur e vacaturanan cu tin den e vakgroep di specialistanan cu Aruba tin mester, pa asina, 1, reduci e tempo cu e hende ta warda na SEH y reduci e lista di espera.

Oduber a sigui bisa cu e vacaturanan aki no a wordo yena conforme e palabracion cu hospital, a surgi un protesta e siman aki, unda sindicato no ta sinti nan mes sigur den e ambiente caminda nan ta labora. Esaki ta decisionnan cu gobierno anterior a tuma. Manera ta conoci caba, semper Spoed Eisende Hulp, e persona cu ta brinda ayudo administrativo ta cera tras di un glas. E gobierno cu a planifica e proyecto nobo aki, a bisa cu no, nan ta bay cambia full e opzet di e SEH, na Hulanda un balie habri tin. Na Merca tin balie habri, y a bin cu e briyante idea di bin cu’n balie habri pa Aruba. Den practica a resulta cu ta haya personanan intoxica of ta bira agresivo ora nan warda un tiki largo, nan ta menasa e trahadonan. Esaki ta crea un ambiente no deseabel y peligroso pa e trahado. Esaki ta decisionnan cu a wordo tuma door di e gobierno anterior. E no a percura pa tin suficiente specialista na hospital, tampoco suficiente verpleegkundige. Na un manera iresponsabel nan a crea debe, cu awe e pueblo mester paga pa tur e desicionnan robes tuma den proyecto Green Corridor, Watty Vos Blv, y awo den e proyecto di hospital. Awo SOGA ta pidi 50 miyon extra. E minister a dicidi cu no ta bin cu niun cambionan, ya cu ya caba nan ta overbudget. Nan tin un budget cu a resta cu nan mester traha cun’e, pa finalisa e proyecto. Y unabes cu finalisa e proyecto y entrega esaki, e ora lo wak si tin espacio pa haci e cambionan cu a wordo treci dilanti.

E minister a bisa cu esaki no ta e miho manera pa maneha un proyecto. E proyecto aki lo wordo investiga. Ta den un fase final pa cera un acuerdo cu’n compania Mericano pa haci un investigacion forensico. Mester pone un hende responsabel pa e desastre financiero di e proyecto di hospital, incluso (ex) mandatarionan. Tabata palabranan di Sr. Dangui Oduber, minister di Salubridad Publico.

Comments

comments