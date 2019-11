Hospital ta confronta problema cu sistema di computer cu a bai “down”

Informacion cu a yega serca nos mesa di redaccion ta mustra cu Hospital tin problema un biaha mas y e biaha aki ta su sistema di computer ta totalmente “down”. Nos a ricibi yamada di personanan cu a bai pa na afspraaknan por ehempel na Gipskamer na Eerste Hulp pero no a por a wordo yuda mirando cu no por procesa nan afspraak via computer. E situacion ta cu e enfermera no por wak den computer e status di e patient y kico ta su tratamento pues consecuentemente mester debolbe e patient bek of si e ta un patient cu su tratamento ta conoci pa e enfermeronan, esaki ta haya asistencia. E situacion aki ta for di ayeranochi caba nos a compronde cu e computernan a bai “down” y den oranan di awemainta e diferente hefenan di departamento a reuni pa wak kico tabata e problema y con pa soluciona esaki. Nos a tuma contacti cu Sra. Gina Maduro di sindicato di enfermeronan y den su problema palabranan tabata cu e cos aki ta problema structural cu Hospital tin constantemente y a sigui bisa nos cu ayera nan tabatin problema cu e chillernan di airco y awe a surgi e problema cu IT. “E cosnan aki no ta nada nobo y ta cosnan cu nos ta experiencia diariamente y los di e holo di diesel, tin e problemanan aki tambe”, asina sra. Maduro a duna di conoce. Den mesun rosea el a bisa nos tambe cu e cosnan aki tin e trahadonan hopi fada pasobra ta cada biaha ta un cos y cada biaha mester para tur actividad y trabao pa motibo di fayonan. Despues di a combersa cu presidente di sindicato, nos a tuma contacto cu Sra. Huntington, kende ta vocero di Hospital, y el a duna informacion riba e situacion aki cu a presenta. Sra. Huntington a confirma na nos cu e sistema di computer di Hospital ta “down” pero riba e hecho cu a manda patientnan bek pasobra nan no por a haya asistencia pa otro afspraaknan cu nan tabatin programa, akinan e vocero di Hospital a bisa cu e no tin e informacion ey. “Mi no tin tur informacion, pero loke mi por bisa ta cu si bo ta opgenomen caba ta bai over pa e procesonan di skirbi tur cos riba papel”, asina Sra. Huntington a declara na nos. E vocero di Hospital a sigui bisa cu e no por confirma si a manda patientnan cas bek, esta esnan cu tin cu haya otro servicionan na Eerste Hulp, pa e motibo cu e no tin e informacion ey di cada departamento den Hospital. Pa loke ta e continuidad di duna servicio pa henter hospital, Sra. Huntington a bisa cu tur departamento ta bai over na skirbi tur cos riba papel pasobra tur departamento tin su procedura pa implementa ora cu tipo di cosnan asina ki sosode y esaki tambe ta e caso e biaha aki cu no tin sistema di computer. Pero na momento cu ta trata di cosnan digital por ehempel saca of mira potretnan digital esaki no por sosode debi cu e sistema ta “down”. Nos a combersa cu Sr. Huntington un par di minuut pasa y mientras nos ta redactando e noticia aki, ainda e problema ta andando y e departamento di IT no por duna informacion di cuanto tempo e problema aki lo bai keda. E vocero di Hospital a bisa nos cu tur esnan cu mester acudi na Eerste Hulp lo wordo atendi norml ya cu solamente e proceso awor ta bira cu lo mester skirbi tur cos riba papel p’asina nan por haya asistencia di emergencia. Pues defacto e problema aki no a para e continuidad di duna asistencia na Hospital pero si ta trata di cosnan digital por ehempel sacamento di potret entre otro, esaki si no por a sosode aunke cu ya for di basta tempo caba tin problema den e departamento di radiologia pa motibo di otro circumstancianan, pero en general e problema di IT aki cu a presenta awemadruga no a stroba continuidad di cuido medico na Hospital. “Tur cos ta sigui normal”, asina vocero di Hospital a duna di conoce.

