Hospital ta broma cu bunita comunicado, mientras bida di hende ta keda neglisha

Dialuna anochi e informe ta drenta cu e conocido hoben Wouter de Ruijter ta fayece den careda di 9 or di anochi na hospital. E ta un hoben conoci pa pa ta activo den mundo di politica y ultimo tabata basta activo, e tin su color di preferencia di politica pero asina mes tur hende tabata respet y tin amistad cu tur hende.

Wouter e ultimo dianan tabata sinti malo y ora bishita Eerste Hulp e dokternan no a constata nada malo na die y a dune paracetamol pa bay cas bebe y sosega su curpa. Diadomingo Wouter su situacion di salud a empeora y a keda interna. Pero na Hospital nan a neglisha pa no pase den e MRI test pasobra e mashin no lo tabata funciona.

Y dialuna pa 9 or di anochi Wouter a bay sosega. E informe aki a keda confirma pa e mama, palabra di profundo condolencia na e famia den e momentonan aki.

Dialuna Hospital ta manda un comunicado di prensa via un compania di marketing y broma cu pashentnan ta contento cu e tower nobo cu a keda traha, mientras cu tur hende sa cu e edificio nobo di hospital tin basta cos cu a bay for di man pa cu e construccion y pa colmo parti medico di Eerste Hulp ta laga di desea unda ta neglisha cu bida di hende y tur ora ta e unico pildo Paracetamol. Pa ora bo pidi un MRI scan ta un biramento y hopi hende a perde nan bida pa dokternan cu ta neglisha den Hospital. Acaso asina tambe e dokternan ta trata nan famia ora nan presenta na hospital of nan famia/conocir tin preferencia cu e comunidad?

Mientras cu tin un ley unda hendenan por haci denuncia contra e trato medico tanto na hospital y otro departamento di Gobierno unda cu por cana e proceso caminda sea e dokter por perde su licencia como medico, pero nunca a bay asina leu cu por detene un dokter pa via di negeligencia medico.

E lista ta largo, cu awe ta keda demostra un bes mas Hospital ta bolbe faya pa di tantisimo biaha cu hende ta perde nan bida a causa di e trato ricibi di hospital, y nada ta keda haci y semper ta tapa malonan cu hospital ta haci. Cu hospital no gusta o laga cabesnan tin cu cay cu retiro of detencion pa e tipo di actonan aki.

Ta spera un reaccion pronto di Parlamentarionan di e caso aki y tur e otro mortonan tras di lomba.