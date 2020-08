Hospital ta anuncia uzo di mask obligatorio

Mirando e situacion actual di e aumento di casonan di COVID-19 Dr. Horacio E. Oduber Hospital a dicidi di implementa mas medidanan di prevencion entre otro e bistimento obligatorio di bo mesun mask ora di drenta Hospital pa un cita, test of bishita. Esaki ta conta tambe pa tur cita na policlinica cu ta situa pafo di HOH, tambe tur donante di Stichting Bloedbank y tambe si tin cu prik na LabHOH.

No lo stop ningun servicio manera algun luna pasa pero pa seguridad di pashent, bishitante y empleado ta pidi pa tur hende mantene nan mes na regla pa HOH por sigui brinda cuido safe.

Orario di bishita:

Ta permiti solamente 1 (un) bishitante mayor di edad (18 aña of mas) pa pashent interna. Tene bon na cuenta cu lo nenga entrada si e bishitante no tin mask bisti. E orario di bishita lo sosode na un orario fiho cu un duracion di 1 ora. E orario fiho aki lo ser comunica directamente cu e pashent/ bishitante pa asina por keda garantisa distanciamento social den cada camber.

Tambe ta importante pa menciona cu si un pashent tin Covid-19 e no lo por ricibi bishita pa asina minimalisa riesgo di contagio.

Pa algun pashent tin excepcion cual ta rekeri un dagpas, manera cuido intensivo (ICU), departamento di mucha y maternidad. Tambe tin excepcion den caso cu pashent ta terminal.

Operacionnan:

Si bo persona tin un operacion of admision planea, lo yama pa haci un triage telefonico. Si tin sintomanan di Covid-19 lo mester haci test prome. E dia di operacion atrobe e enfermera lo haci e triage prome cu e operacion.

Cita policlinica / Radiologia /Wondpoli/ Functie y tur otro servicio:

Acudi na e cita bo so y cu bo mask bisti. Tin casonan pa motibo medico of di excepcion cu e pashent mester di un acompañante (mucha, pashent invalido, den rolstoel etc). Si e acompañante no tin mask bisti tambe lo nenga entrada na Hospital. Por fabior yega bo cita 5 minuut prome y no mas pa evita aglomeracion.

Departamento di Emergencia:

Tur persona mester acudi departamento di emergencia cu un mask bisti. Tambe nos ta recorda cu un persona solamente mag di drenta hunto cu e pashent y cu e mask tambe ta obligatorio pe.

Porfabor mantene un bon higiena di man haciendo uzo di nos hand sanitizers situa na diferente lugarnan strategico prome y despues di haci bo bishita. Directiva, staf y personal di Hospital ta gradici tur hende pa nan comprension y cooperacion. Hunto nos por combati’e

Comments

comments