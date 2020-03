Hospital sumamente preocupa pa siguridad di pashent y dunadonan di cuido

Desde cu Gobierno a anuncia e prome dos casonan di Coronavirus na Aruba, comunidad a drenta un panico. Na Hospital tur dunado di cuido despues di hopi preparacion tabata cla pa atende cu e pashentnan cu ta sospechoso of ta positivo, pues a drenta den e modo di “all hands on deck”. Loke si no a spera ta e situacion cu Hospital a haya su mes aden awo, pues cu hendenan ta bay cu articulonan cu ta specialmente pa cuido di tur pashent incluyendo nan ser keri.

A cuminsa coi diferente articulonan di Hospital y hiba nan sin autorizacion, manera papel di wc, mask, hand sanitizer y mas. Hospital ta haya su mes obliga di bin cu medida pa loke ta siguridad na salida di Hospital pa garantisa siguridad di tur pashent, dunadonan di cuido y comunidad di Aruba. Porfabor tene bon na cuenta cu Hospital mester di material pa brinda cuido medico na su pashentnan.

Desde awe lo controla tur hende na salida di Hospital pa asina salvaguardia e articulonan necesario pa por brinda cuido safe.

Pa minimalisa e riesgo di contagio ta permiti solamente 1 bishitante pa cada pashent , y tene na cuenta e mester ta mayor di 18 aña. Y si e pashent ta COVID-19 positivo of sospechoso ta permiti solamente 1 bishitante fiho, pues e mesun persona so mag di keda bishita e pashent. Corda haci uzo di nos hand sanitizers na Hospital prome y despues di bishita bo ser keri. Si bo tin un di sintomanan di Coronavirus por fabor no bishita Hospital, sino keda cas y yama e number 280 0101.

Nos kier gradici un y tur pa nan comprension y ta spera di por conta riba cooperacion di tur cu ta drenta Hospital.

Comments

comments