Dr. Horacio E. Oduber Hospital tin su reglanan di cas manera tur organisacion y esaki ta semper pa e bienestar y proteccion di pashent, bishitante y empleado. Tur persona cu yega Hospital pa hasi un of otro test, cita cerca un specialista, bishita un pashent of pa eherce nan trabou tin cu sigui e reglamentonan aki. Esaki ta valido tambe pa tur cu ta bishita un policlinica pafo di HOH of Bloedbank y LabHOH tambe.

Na HOH ta obligatorio pa haci uzo di mask riba tur departamento pa asina minimalisa riesgo di contagio. Mester aplaudi cu mayoria di bishitante ta respeta e regla aki y ta sigui instruccion corectamente. Pa loke ta departamento di emergencia tambe nos ta recorda cu ta permiti solamente un (1) persona pa drenta hunto cu e pashent y pa e acompañante e mask tambe ta obligatorio.

Hospital no ta un lugar pa trece mucha pa bishita, pues solamente si nan ta malo. P’esey ta pidi pa tene semper bon na cuenta cu no ta permiti mucha bou di 18 aña drenta HOH pa bishita pashent. Tur mayor tene esaki hopi bon na cuenta mirando cu no tin supervision pa mucha na entrada di Hospital si bo tin cu subi pa bishita of hiba algo y tampoco ta permiti pa laga mucha sin supervision warda den auto.

Orario di bishita:

Ta permiti solamente 1 (un) bishitante mayor di edad (18 aña of mas) pa pashent interna. Tene bon na cuenta cu lo nenga entrada si e bishitante no tin mask bisti. E bishita na e pashent lo sosode na un orario fiho y cu un duracion di 1 ora. E orario fiho aki lo ser comunica directamente cu e pashent/ bishitante pa asina por keda garantisa distanciamento social den cada camber. Esaki tambe ta conta pa pashent cu tin Covid-19 y ta admiti den HOH..

Pa algun pashent interna tin excepcion cual ta rekeri un dagpas, manera cuido intensivo (ICU), departamento di mucha y maternidad. Tambe tin excepcion den caso cu pashent ta terminal.

Operacionnan of admision no planea:

Si bo persona tin un operacion of admision planea, lo yama pa haci un triage telefonico. Si tin sintomanan di Covid-19 lo mester haci test prome. E dia di operacion atrobe e enfermera lo haci e triage prome cu e operacion. Si wordo admiti di emergencia na HOH lo haci un test di Covid-19.

Cita policlinica / Radiologia /Wondpoli/ Functie y tur otro servicio:

Acudi na e cita bo so y cu bo mask bisti. Tin casonan pa motibo medico of di excepcion cu e pashent mester di un acompañante (mucha, pashent invalido, den rolstoel etc). Si e acompañante no tin mask bisti tambe lo nenga entrada na Hospital. Por fabor yega bo cita 5 minuut prome y no mas pa evita aglomeracion.

Porfabor mantene un bon higiena di man haciendo uzo di nos hand sanitizers situa na diferente lugarnan strategico prome y despues di haci bo bishita.

Comments

comments