Hospital poco poco pero sigur ta re-anuda servicio na pashent

Desde dialuna Dr. Horacio E. Oduber Hospital a reanuda, poco poco pero sigur cu algun servicio cu a stop temporal den cuadro di e pandemia di covid-19. No obstante cu ta re-anuda no por lubida e reglanan di distanciamento social y alabes e importancia pa mantene un bon higiena di man na momento di drenta, durante y prome cu sali di Hospital. Nos kier garantisa un y tur cu bo salud y bienestar ta importante pa nos y pues nos ta aplica tambe diariamente y continuamente un bon limpiesa den tur espacio na Hospital.

• Lo cuminsa poco poco cu afspraaknan na e diferente policlinicanan di specialista, pero cu un cantidad minimo di pashent pa dia. Corda cu mester keda posibel distanciamento social di minimo1,5 meter. Pues pa awo no tur pashent lo yega di biaha na beurt pa nan cita cu a wordo cancela. Bo lo wordo yama pa un cita telefonico of invita pa un cita personal na e policlinica. Tambe un dia prome cu bo cita lo yama pa pasa door di un lista di pregunta y si bo tin un di e sintomanan di covid-19 lo dunabo un cita nobo.

• Por fabor no acudi na bo cita demasiado trempan sino 15 minuut prome pa asina evita aglomeracion di hende den sala di espera. Tambe ta pidi pa bin sin acompañante pa asina por mantene e regla di distanciamento social.

• Pa loke ta operacionnan ta start poco poco back cu operacion planea. E specialista lo pasa door di e lista y ta considera prome e pashentnan cu ta di mas emergencia. Claro por sosode cu na un specialismo un pashent por yega na beurt pa un keho minimo, compara cu un otro pashent di un otro specialismo cu tin kehonan mas pio pero toch tin cu warda. Nos ta pidi tur hende hopi pasenshi den e temponan aki. Tur pashent lo ser yama algun dia prome cu e cita y lo ser pidi pa contesta algun pregunta. Si encaso bo tin un operacion planea y tin un of otro sintoma y e specialista ta haya necesario lo por pidi bo persona pa hasi e test di covid-19.

• Departamentonan cu ta haci e parti diagnostico manera Radiologia ta brinda servicio solamente cu cita. Nan ta keda habri di 8am pa 7pm, pues mas largo cu normal pa asina por tene distancia entre e gruponan di pashent cu tin cu haci test y pa por tene e luga limpi entre cada pashent cu tin cita. Pa cita pa Radiologia por yama na 527 4525.

• Ainda e regla cu no ta permiti bishitante ta vigente te cu proximo aviso. Claro cu tin casonan di excepcion y esaki por ser palabra cu e hefe di departamento.

Hospital ta compromete su mes pa mantene e edificio limpi y hasi un bon screening pa preveni cu covid-19 lo por lanta cabes un biaha mas. Solamente si un pashent di covid-19 mester wordo admiti na HOH nos miembro di personal ta cla para y sa e reglanan y protocol cu tin cu sigui pa no tin riesgo di contagio.

Si bo tin cualkier pregunta y pa un of otro motibo e policlinica no a tuma contacto algun dia prome cu bo cita ta poni pa tuma luga nos ta conseha pa bo mes yama. Un danki na ful e team di HOH cu a traha incansabel pa tur hende por ta safe y alabes un danki na tur nos clientenan pa nan colaboracion durante e e temponan dificil aki.

FIN

