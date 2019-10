Hospital orguyoso di tin Maria Cobus-Thielman como empleado

Empleadonan ta e loke ta carga di Dr. Horacio E. Oduber Hospital y p’esey tur luna ta scoge uno cu ta briya di un of otro manera pa pashent y coleganan. Diferente colega, specialista y empleadonan di piso 3 a nomina e zaalarts Maria Cobus-Thielman como empleado di luna. Famia y coleganan a bini hunto pa sorprende Maria Cobus- Thielman cu e bunita reconocimento aki. “Maria merece di ta empleado di luna”, asina Dave Laclé, Hospitalist, a duna di conoce. Maria tin un dedicacion enorme na su pashentnan y e ta hopi colegial. E dedicacion na trabou y specialmente e dedicacion unda e semper ta bay e extra miya no solamente pa pashentnan, pero pa su coleganan y henter hospital. Semper e ta aspira calidad halto y pa ehecuta su trabou di tur dia riba un nivel. Di a sali empleado di luna pa Maria Cobus-Thielman tabata un sorpresa grandi como cu e ta traha como zaalarts pa 10 aña y a duna di conoce cu normalmente un zaalarts no ta sali empleado di luna. Su trabou no ta consisti solamente na duna cuido na e pashent of resolve e problema cu pashent ta bin cun’e. Trabou di zaalartsen ta pa garantisa e continuacion di e cuido, si tin algun problema nan ta tuma contacto cu e specialista. El a duna di conoce cu e gusta bay un tiki mas leu, unda ta mira e pashent den su totalidad; ta mira su problemanan rond di su emocion, rond su famia, kico ta pasa ora e pashent ta na hospital y kico por haci p’e sinti mas miho. Tur hende por siña medicina na scol, den buki of via coleganan, pero p’e ta importante pa mira e pashent den su totalidad incluyendo e parti social y spiritual di e pashent. E motivacion di Maria Cobus-Thielman di bay trabou ta pasobra e ta sinti pa ta un diferencia p’e pashent, kende ta sinti confiansa den dje como dokter. Tambe e specialistanan tin confiansa den dje pa su trabou y p’esey e ta orguyoso di su funcion y ta gusta e trabou cu e tin. Masha pabien Maria cu a demostra di ta

un empleado ehemplar pa Hospital y su pashentnan!

