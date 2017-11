Hospital nobo mester di mas personal specifico cu no tin na Aruba

Pa e hospital nobo, tambe lo mester bay tuma personal extra den servicio, pa cual Sr. Ezzard Cillie, director di hospital ta amplia mas ariba e topico aki.

Segun Sr. Cillie, esey ta keda un problema ainda, e ta keda un problema cronico. E ta dificil pa haya e tipo di personal specifico cu nan tin mester na e hospital. Actualmente nan ta trahando cu un plan hunto cu EPI, di cual e prome grupo a caba di cuminsa cu nan kier educa na un otro manera. Esey lo cuadra cu e rekisitonan cu e mundo medico ta rekeri tambe. Sr/ Cilie a sigui bisa cu Aruba mester sigui cu e desaroyonan aki,

Tambe Sr. Cillie a bisa cu e ta bayendo Hulanda proximamente y e lo bay promove profundamente na Hulanda, na Arubahuis, pa asina esunnan cu ta caba di studia, laganan sa kico Aruba tin di ofrece. Esey no yuda mucho, ay cu e escasez di personal na Aruba, ta hopi y esaki ta algo na nivel mundial, y no ta Aruba so ta sufri bou di e fenomeno aki.