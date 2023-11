Internacional: E dr. Mohammed Ghneim no a sali for di e hospital den e ciudad di Gaza den e ultimo cuatro siman for di dia cu e guera a cuminsa, e no ta corda e ultimo biaha cu el a drumi of come, y su paña blauw bisti ta full mancha na sanger di pashentnan cu a muri den su brasa, asina el a informa na medianan internacional.

E voz di e dr a kibra di e cosnan horibel cu el a mira ultimo simannan tras di lomba, mama, muchanan chikito cu pulmo placha cu ta lucha pa hala rosea y e cu su coleganan cu ta transporta curpa sin bida den plastic.

E hospital ta kedando sin awa potable, medicamento y suministro di cuminda y tambe combustibel, mientras tanto di miles di palestinonan herida di e guera entre Israel y Hamas unda ta sigui destrosa e barionan.

E defensa militar di Israel ta nenga cu nan tin e hospital rondona. Un atake aereo di Israel a destrui e generator di e hospital e director medico dr Munir a informa cu a laga e edificio completo y ekiponan di salba bida unda 39 baby ta keda cuida y mester di oxigeno, y ya tin tres baby a fayece debi n’e situacion aki.