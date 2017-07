Hospital di Aruba lo bay ta un di e mihonan den Caribe

Minister di Salud dr. Alex Schwengle a splica di e trabou cu a tuma lugar pa loke ta e hospital nobo, cual lo ta un di e mihonan den Caribe.

E edificio nobo no solamente ta bunita pero ta e speranasa pa hiba e cuido un stap dilanti cada biaha. E trabao ta uno bunita haci, pero lo bay tin salanan di espera nobo, e servicio tambe lo mehora di loke e ta caba.

E servicio na Aruba no ta malo, pero si tin espacio pa mehora y ta trahando duro ariba dje. Dr. Schwengle a enfatiza cu no mester mira solamente e edificio, pero SZA ta trahando duro, dunando tur sorto di curso, invirtiendo den su trahadonan, pa mehora e hospitalidad den hospital. Esey ta e parti mas importante.

Segun dr. Schwengle, no ta edificio no ta tur cos, ta e trato ta importante, bo por warda, bo por tin cosnan cu no ta bay bon. Pero si bo ta keda comunica bon cu e cliente, y ta dunanan cariño di berdad, nan lo compronde. Niun hospital na mundo ta perfecto, y ta haci como sifuera cu esaki ta e hospital mas malo di mundo. E lo bira miho so.

E intencion ta cu no solamente e pueblo so lo bay wak, pero full e region di Caribe lo wak cu esaki ta bay ta e miho hospital den region. E miho manera pa logra esaki, ta pa traha hunto, y sea positivo. Ora algo ta bon, bis’e tambe. Pero ora algo no ta bon, duna critica constructivo y lo traha pa mehora. Mester stop di desgaba cosnan cu no mester wordo desgaba.

E edificio aki e pueblo mester ta hopi orguyoso, e ta un edificio traha dor di Aruba, pa Aruba. Minister Schwengle a bisa di ta orguyoso di dje. Si nan ta un tiki laat, ya cu cierto cosnan cu nan no a tene cuenta cun’e, manera e sala di operacion, na caminda a bin cierto cambionan necesario y na caminda nan a wordo sorprendi cu normanan di intensive care a cambia. Ta di lamenta cu cierto hendenan ta crea cosnan fictisio y e ta pidi prensa cu ora cu tin cosnan cu ta sali, puntra rond. No tene cos di un solo banda. Puntra otro stakeholdernan tambe. Na momento cu lastra hospital dne cualkier forma, riba palabranan robes, ariba redo, nos ta bezig ta hurt nos mes, a largo plaso.

Minister dr. Alex Schwengle, a duna pabien na e pueblo cu e edificio nobo. Awo e retonan ta bay cuminsa pa hospital. Ainda pa dos aña mas, ta tuma un tiki pasenshi, ya cu mester adapta. E mudamento no ta bay ta facil, ni pa e trahadonan, sigur no pa e pashentnan. Tin tur sorto di protocol pa segura cu cada cliente y tambe di e trahadonan di hospital.