Hospital cu “Pre triage tent” pa evita riesgo di contagio

Pa minimalisa e riesgo di contagio, Dr. Horacio E. Oduber Hospital a pone un “Pre triage tent” net banda di Departamento di Emergencia. Esaki ta encera cu si Bo mester di ayudo di Dokter na warda of mester bay Departamento di Emergencia, tur pashent tin cu pasa via e Pre-triage tent aki. Pone bon atencion cu na e Pre-triage tent aki no ta haci test di Coronavirus, pues si bo tin e sintomanan yama e callcenter na 280 0101.

Si bo mester acudi na e Dokter na warda (HAP), pasa prome na e pre-triage tent situa banda di Departamento di Emergencia. Eynan tin dunadonan di cuido specialisa cu lo haci preguntanan cardinal por ehempel si bo tabata afo, si bo tabata den contact cu pashent cu tin Coronavirus, etc. Tambe nan lo check bo temperatura, preshon etc. A base di bo contestanan nan lo referi bo pa na e luga corecto pa bo haya e cuido necesario.

Charlaine Huntington, encarga cu e departamento di Comunicacion na Hospital, a duna di conoce cu a base di e preguntanan aki nan lo manda bo Dokter na warda, of Departamento di Emergencia, of bo dokter di cas y si bo tin e sintomanan di Coronavirus nan lo referi bo na e callcenter 280 0101.

Pues Hospital ta suplica tur hende pa tin extra comprension. Ban minimalisa e riesgo di contagion y no bin Hospital si no ta necesario.

Si bo mester bishita Dokter na warda e orario ta di dialuna pa diabierna 6:30PM pa 10:30PM, durante fin di siman y dianan di fiesta e orarionan ta di 9:00AM pa 1:00pm y 6:00PM pa 10:00PM. Si bo tin sintomanan di Coronavirus, esta keintura halto di 38 grado, tosamento seco y problema pa hala rosea, yama e tiplijn di 2800101.

Ta pidi pa no bin Hospital si tin e sintomanan aki, sino minimalisa e riesgo di contagio. Si bo ta hopi malo, mas cu claro nos t’ey na Departamento di Emergencia pa atende Bo!

