Hospital cu algun recomendacion pa cuida curpa den carnaval

Charline Huntington, vocero di Hospital kier a duna consheonan di con pa cuida salud y alabes disfrut di Carnaval.

Ta pidi pa anti todo mantene e higiena cu tur locual bo ta come, si ta come cuminda frieu, cuida e higiena, tambe si ta bebe wak pa tin bo amigo Didi. Por disfruta di un carnaval sin cu mester di bebe alcohol. Por tuma refresco, juice of gewoon awa cu ta mas saludabel.

Mas aleu Sra. Huntington ta recomenda pa wak kiko boso ta come, pasobra tin hopi hende cu lo bin departamento di emergencia cu casonan asina cu nan ta malo pa algo cu nan a come, anto riba esey e ora lo tin cu keda warda hopi, pasobra e casonan ey di mal digestion no ta wordo considera un emergencia, casonan di emergencia ta esun pa salba bo bida solamente. Disfruta carnaval, nos cultura e ta pero sea consciente.

Ainda no tin cifranan oficial di e cantidad di pashent cu lo por drenta den e epoca di carnaval aki, pero por mira hopi camber yena cu pashent, y tambe hopi caso reporta cu griep cu ta pasando hopi fuerte awor aki na Aruba. Si bo lo por sinti bo curpa zwak, miho keda cas sosega. Te asina leu e recomendacionnan di Vocero di Hospital, Sra. Charline Huntington.

