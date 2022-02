Banda di educacion y duna cuido, Hospital a mira e necesidad di digitalisa of update algun sistema cu lo beneficia no solamente Hospital pero tambe pashent y comunidad di Aruba. Durante algun luna y hasta aña a cuminsa cu investigacion pa mira unda tin prioridad di desaroyo den e diferente cluster teniendo na cuenta tambe e desaroyo mundial di digitalisacion riba tereno di cuido medico. P’esey Hospital kier informa comunidad tocante algun proyecto di digitalisacion cu ta andando pa asina pueblo keda informa di proyectonan importante den nos Hospital cu meta final pa salvaguardia siguridad di pashent.

Despues di algun luna di trabou intensivo na Hospital nos ta sumamente orguyoso di introduci e sistema nobo pa prescribi remedi electronicamente, esta EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem). Den e prome fase aki tur remedi pa pashentnan interna den Hospital lo wordo prescribi electronicamente. E hecho aki tin varios bentaha cu ne. Prescribi electronicamente ta elimina e receta scirbi na man cu hopi biaha ta fastioso pa lesa pa otro dunadornan di cuido, mane enfermero/a y botica. Alabes e sistema automatisa ta avisa dokter ora cu tin problema cu un of mas remedi, manera remedi cu no ta bay bon cu otro (interaccion), dosis no adecua (sobredosis of subdosis) y ta avisa tambe ora tin un alergia of contraindicacion. Tin posibilidad tambe pa e pashent ricibi ora di bay cas un lista di e medicamento cu mester sigi tuma na cas y esunan cu a stop. E lista aki pashent por entrega na su dunador di cuido, mane dokter di cas of botica tambe. E siguiente fase pa Hospital lo ta digitalisa e proceso di prescribi remedi riba nos policlinicanan, incluyendo manda receta electronico pa boticanan y despues lo digitalisa e proceso di documentacion di administracion di remedi den Hospital. Door di introduci e sistema pa prescribi remedi electronicamente nos Hospital ta haci un paso importante den mehoracion di calidad y siguridad den e proceso di remedi den Hospital. Alabes nos ta cumpli cu un exigencia importante pa Inspeccion di Aruba (IVA).

HOH a start na januari 2022 cu implementacion di un sistema sincronisa. Cu esaki algun proceso cu ta relata na otro lo wordo poni bou di un solo programa di software. Consecuentemente lo mehora e integracion, compatibilidad y disponibilidad di data di varios parti den e organisacion. Na prome instante ta toca e procesonan di HR te cu pago di empleado, despues tambe Inkoop y Finansas. Hospital a scoge e sistema Profit di e compania AFAS pa cu esaki. Pa HOH esaki ta nifica cu hopi proceso por bay na un manera mas eficiente, efectivo y mas lihe. E sistema ta trece tambe e uzo di pocket, esaki ta un app cu cual e empleado por haya acceso na informacion di Hospital for di nan celular. E proyecto cu ta carga e nomber Completo lo trece mas posibilidad di comunicacion den nos organisacion via un pagina di intranet unda empleadonan por haya informacion via di memo, video, notificacion y otro tipo di informacion interno cu lo ser maneha pa e sistema aki. Adicionalmente, pa personanan cu ta interesa pa empleo por pronto registra via e portal pa asina nos tin tur nan informacion necesario na momento di cuminsa e proceso di empleo.

Despues di e atake cibernetico di november 2019 a busca solucionnan entre otro e posibilidad pa mail na un manera sigur informacionnan sensitivo den loke ta privacidad manera informacion personal, informacion di pashent, informacion medico y intercambia file. Na final Hospital a firma acuerdo cu e solucion yama Zivver. Zivver tin e tecnologia cu ta haci intercambio di informacion hopi safe y por hasta manda tur tipo di file te cu 5 terabyte. Bentaha di Zivver ta cu e persona mes no mester tin Zivver. Un email adres y un number di celular pa ricibi code pa drenta ta suficiente. Tambe tin diferente opcion Zivver ta ofrece manera cuanto tempo e mensahe ta keda accesibel y tambe ki ora bo kier por kita acceso na dje. No solamente e intercambio por bay na un manera safe, no mester di busca e informacion na Hospital mas of bay via un bode. E factura y pago via banco por bay digital y asina elimina tempo y gastonan innecesario. Pues, den practica e pashent lo nota cu e por haya su filesnan hopi mas liher, cu su seguro por ehempel tambe por haya un copia di su file den e mesun mensahe. Por ehempel no mester burn cd-rom mas pa manda cu pashent Colombia. Por manda e file directo cu Zivver pa e specialista na Colombia.

Pa mas informacion tocante e proceso y pa manda file na un manera sigur por subi riba website di Hospital: www.arubahospital.com/practical-info/medical-records/

Siguridad p’e pashentnan ta un prioridad fundamental pa nos Hospital. Cu e proyectonan di digitalisacion aki, Hospital ta eleva calidad y por brinda miho cuido na tur pashent.

