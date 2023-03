Riba 23 di maart pa exactmente 10.14 di mainta a drenta un melding di Bureau Rampenbestrijding Aruba (BRA) cerca e team di crisis di Horacio Oduber Hospital (HOH) unda cu ta anuncia Tsunami warning pa Aruba. Esaki tabata e di 12 simulacro regional di tsunami Caribe Wave y importante pa bisa ta cu Aruba a participa semper na tur e Caribe Wavenan cu a tuma luga e ultimo añanan y sin duda Hospital cu tin un rol asina importante den nos comunidad ta forma un parti crucial den e simulacro aki. Mayoria di colega na HOH a participa y pues solamente esnan cu tabatin deber cu pashent e momento ey a sigui brinda cuido y participacion asina ta sigur di aplaudi.

E meta di e ehercicio aki ta pa conoce e organisacion den momento di crisis, identifica puntonan di mehoracion, sea den comunicacion of den p.e. proceso di evacuacion durante un tsunami. Tambe ta monitor tur e loke ta preparacion cu tin ya ‘in place’ como hospital y finalmente con bon nos ta prepara si encaso algo asina sosode. “Algun siman pasa BRA a informa di e training y pues e a cuminsa haci preparacion pe dia di awe,” Milka Wernet, Manager di siguridad ta conta. A traha diferente draaiboek y tambe sjabloon, a revisa loke tin ‘in place” caba y a ‘update’ unda tabatin mester. A reuni cu diferente grupo esta managers, Hulpverlenersteam (HVT) y team di security y tambe a informa kico ta importante pa enfoka riba dje y mas importante ainda cu mester dirigi tur hende pa 3 piso of mas halto den e edificio. Ainda tabatin algun pregunta ultimo ora pero e comunicacion mi tin cu bisa a bay bastante bon,” Wernet a bisa.

Gregory Croeze, director financiero di Hospital ta conta cu “manera e melding a drenta nos a activa tur nos miembronan di personal. Nos tin un team di crisis y nan a subi di biaha den menos di 3 minuut piso 5 di toren B. Nos a cuminsa comunica cu e teamnan den cas y asina avisanan di e informacion cu nos a ricibi for di BRA. Riba cada piso tabatin un team specialmente pa wak kico ta pasando y pa move tur pashent di piso 1 y piso 2 pa piso 3, 4 y 5. E comunicacion di e team di crisis a sigui directamente cu BRA y tambe internamente pa tur hende ta prepara pa e supuesto momento di impacto. Nos a nota riba borchi tur accion cu mester tuma luga, e persona cu ta envolvi y tambe ki informacion mester sali den cas p.e. e orario di un posibel blackout. Comunica cu e diferente lidernan di cada team con ta bayendo cu e pashentnan, si tin suficiente cuminda, zuurstof y mas.

“Evaluacion di e training di tsunami a caba di tuma luga y tabatin diferente puntonan cu a wordo discuti cu nos por siña di dje y mehora pa futuro. Un training asina ta yuda pa ta mas miho prepara si encaso haya nos mes c’un tsunami real of un accidente di avion, un candela of un otro calaimdad pa percura y salvaguardia e siguridad di nos pashentnan, bishitantenan y nos personal.” Asina Jacco Vroegop, director di HOH ta splica. Un training sumamente educativo y Hunta di Directiva y crisisteam ta gradici tur hende pa nan comprension y cooperacion pa asina haci e training uno exitoso. E ta hopi bon pa practica esaki regularmente pa si encaso un calamidad sosode nos por yuda y rescata otro. “Mi ta spera cu esaki nunca pasa, pero si en caso tin un calamidad nos por ta cla para pa yuda!”, Vroegop ta termina.