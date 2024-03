Horacio Oduber Hospital (HOH) a tene su “open dag” riba diasabra 9 di maart cu e meta principal pa hobennan por wordo inspira y moriva pero tambe pa mira e diversificacion di trabounan cu tin na hospital.



Mas o menos 200 studiante di diferente scol a atende e mainta aki cu tabata un exito rotundo. Cathleen Gomez-Hernandez, coordinador di stage na HOH Academy, a expresa cu e hobennan cu a atende e “open dag” por a scucha tocante e diferente disciplinanan cu tin na HOH, papia cu e trahadonan y tambe nan a haya demostracion “LIVE” di diferente tarea cu e trahadonan ta ehecuta manera por ehempel reanimacion, con pa pone gips, con pa hinca infuus den brasa y siña tocante e curpa humano. Tambe nan por a haya un “tour” riba departamento di radiologia, revalidatie y camber di operacion.Informa y inspiraE meta di HOH durante e “open dag” tabata pa informa e hobennan tocante e diferente trabounan cu tin na hospital. Pero tambe pa inspira nan pa asina den futuro nan bay studia y sigui nan carera den mundo di cuido na Horacio Oduber Hospital. Tabatin presente diferente departamento, esta di cuido mes te na e departamentonan cu ta brinda sosten manera cushina, IT y mas.Por ultimo Cathleen Gomez-Hernandez a gradici tur e departamentonan cu a duna di nan banda y hinca un booth interactivo y profesional den otro pa asina por informa tur e studiantenan cu a presenta durante e “open dag” informacion inspirativo. Sin duda, mester gradici e mayornan cu ta stimulo e hobennan cu a presenta ne mainta aki pa hunto nan traha riba un posibel futuro briyante pa nan mes den e mundo di hospital.Dia exitosoGregory Croeze, miembro di Hunta di Directiva di HOH, a comenta cu hospital ta traha cu diferente specialista, dokter, nurse, nurse specialisa y mas pero no lubida cu un total di 50% di e empleadonan di HOH ta traha indirectamente den cuido. Pues tin personal den cushina, den IT, Recurso Humano, Administratie y mas. Hospital ta conta cu alrededor di 1200 trahado den tur tipo di funcion cu por imagina, pues cuminsando den tur loke tin di haber cu cuido te na personal cu tin di haber cu finansas y mas.

Croeze a comenta cu HOH Academy ta duna diferente curso pa esnan cu kier specialisa den nan profesion, por ehempel si bo ta un Basis Verpleegkundige, HOH ta ofrece pa durante bo carera bo sigui bo estudio pa specialisa den por ehempel OK Verpleegkundige, Dialyse Verpleegkundige, Endoscopie Verpleegkundige y mas. Tambe si acaso den e periodo cu e hoben ta studiando e tin deseo di stage, por acerca HOH tambe cu ta ofrece diferente cupo pa haci esaki cerca nos.

Hunta di Directiva y team di maneho completo ta gradici HOH Academy pa un tremendo “open dag” cu alrededor di mas o menos 200 studiante cu a bishita nos. “Spera e dia aki por inspira y motiva e muchanan pa nan bay studia den e ramo di cuido”, asina Gregory Croeze a termina bisando.