Hospital a escala y ta brinda cuido di emergencia so

Actualmente Hospital a escala y ta atendiendo casonan di emergencia solamente. E motibo principal ta e capacidad di personal limita versus e aumento di pashentnan di covid-19 admiti den Hospital. Mirando e limitacion aki tur operacion planea y dagopname cu NO ta di emergencia temporalmente ta ser cancela.

Pero loke si lo sigui brinda ta servicionan di policlinica, testnan diagnostico etc. Si bo ta un pashent Covid-19 positivo ta pidi pa NO acudi bo cita sino cancela esaki via telefon y pidi un cita nobo. Corda cu na Hospital tin hende malo y cu sistema imuno abou y por contagia nan, pues ban cuida nos pashentnan, bishitante y personal. Si ta emergencia porfabor menciona cu bo ta Covid-19 positivo. Tambe nos ta urgi tur hende mantene nan mes na regla nan stipula pa Hospital y alabes bisti bo mask (sin valve) cual ta obligatorio.

Cita departamento di Radiologia

Actualmente ta bay di cuido electivo pa cuido selectivo. Cada caso individual lo ser evalua hunto cu e specialista. Pues ta bay over riba caso semi-emergencia y di emergencia y departamento di Radiologia mes lo yama pashent si encaso mester cambia cita. Hopi importante pa menciona ta cu si bo ta Covid-19 positivo NO acudi na bo cita, solamente den caso di emergencia. Yama, duna di conoce cu bo a test positivo y nos lo cambia bo cita. No ta permiti pa kita mask ni den sala di espera y tampoco durante test. Y si ta posibel semper acudi na bo cita bo so pa evita aglomeracion. Por fabor yega bo cita 5 minuut prome y no mas pa evita aglomeracion.

Cita na policlinica / dept. di emergencia y tur otro servicio

Acudi na e cita bo so y cu bo mask bisti. Tin casonan pa motibo medico of di excepcion cu e pashent mester di un acompañante (mucha, pashent invalido, den rolstoel etc). E acompañante tambe mester tin un mask bisti sino lo nenga entrada na Hospital. Por fabor yega bo cita 5 minuut prome y no mas pa evita aglomeracion.

Tambe nos ta recorda cu un(1) persona solamente mag di drenta hunto cu e pashent na Departamento di Emergencia y cu e mask tambe ta obligatorio pe.

Operacion planea of dagopname

No lo tin operacionnan planea (electivo) temporalmente. Lo atende solamente casonan di emergencia. Si bo tin afspraak pa un operacion esaki lo wordo posponi. Hospital of e specialista lo tuma contacto cu bo.

Orario di bishita

Un pashent cu tin Covid-19 no lo por ricibi bishita pa asina minimalisa riesgo di contagio.

Tin excepcion pa pashent cu Covid-19 cu ta terminal cual por ricibi bishita di solamente casa y yiu(nan).

Ta permiti solamente 1 (un) bishitante mayor di edad (18 aña of mas) pa pashent interna. Tene bon na cuenta cu lo nenga entrada si e bishitante no tin mask bisti. E orario di bishita lo sosode na un orario fiho cu un duracion di 1 ora. E orario fiho aki lo ser comunica directamente cu e pashent/ bishitante pa asina por keda garantisa distanciamento social den cada camber.

