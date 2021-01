Hospital a escala mirando cantidad di pashent cu covid-19 interna

E cantidad di pashent cu tin interna awo den Hospital a pone cu desde siman pasa a escala. Hospital su departamento B-3, conoci mane departamento di Covid-19, ta completamente yen cu pashentnan y e edadnan ta varia entre 42 pa 85 aña. Tambe riba B3 a habri un departamento mas di cuido intensivo. Y t parti di B4 a habri tambe pa pashent cu Covid-19.

Dr. Selene Kock, specialista di pulmon, a duna di conoce cu awo hospital tin dos departamento di ICU. E ICU cu tur hende ya conoce cu ta situa den e edificio existente tin diesdos cama y aki no tin solamente pashentnan di Covid-19, pero tambe otro pashent. Akinan e pashentnan ta riba mashin di ventalicacion mecanico. E pashentnan cu ta den e ICU riba B-3 na e momentonan aki ta solamente esnan cu Covid-19 cu ta riba “opti flow”, esta un sistema automatico pa yuda pashentnan cu halamento di rosea.

Desde maart hospital a bin cu e regla cu si un persona tin COVID-19, e no por ricibi bishita y e regla aki ainda ta na vigor. Claro tin casonan cu ta haci excepcion pero esaki ta den consulta cu dokter of hefe di departamento.

Na momento cu e pashent ta interna den un di e pisonan di COVID-19, e internista, specialista di pulmon of zaalarts ta haci nan maximo esfuerso pa duna un update tur dia, locual no ta posibel tur ora. Den cuadro di esaki ta pidi cooperacion di famia y/of amistad mirando cu awo e piso tin mas di 20 pashent cu Covid-19.

E nursenan mester bisti completo, esta bril, mask, paña, headpiece y handschoen, pa atende e pashent. Si henter dia famia of conoci ta keda yama pa informacion, e nurse cada bes tin cu sali di camber, kita tur paña di proteccion pa atende e yamada y esey ta kita tempo cu nan tin cu dedica na cuida e pashent. P’esey hospital ta pidi cada famia pa apunta un persona di contacto cu na su turno ta yama B3 un bes pa dia pa un “update”. Si e nurse ta atendiendo un pashent e lo debolbe e yamada. E persona di contacto, despues di a ricibi e “update” ta informa e famia completo. Y asina tur hende ta contribui na cuido di e pashentnan. Cada pashent ta rekeri hopi atencion di e nurse y dokternan y pues cada yamada ta kita atencion di e cuido.

Tambe ta pidi pa no trece cuminda of bebida di afo. Dr. Kock a splica cu esaki ta pa motibo cu pashentnan cu Covid-19 ta haya un remedi cu ta subi nan sucu. Y por imagina si trece algo dushi pa nan, juice of cuminda cu no ta saludabel, ta perhudica recuperacion di e pashent.

Por ultimo dr. Kock ta urgi tur hende cu ta sinti un of otro sintoma pa tuma contacto cu bo dokter di cas. A ripara cu den e di tres ola aki hopi pashent no ta bay test y ta pone cu ta contagia mas famia y coleganan. Y pa ora e pashent yega departamento di emergencia e ta asina malo cu tin cu interne dibiaha den ICU. P’esey ta pidi pa haci test, keda den cuarentena, haci uzo di tapaboca y por fabor mantene na e distancia social di 1.5 meter.

Comments

comments