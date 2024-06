Dialuna Horacio Oduber Hospital (HOH) a celebra 25 aña di Center for Advanced Wound Care (CAWC) antes conoci manera wondpoli. Durante oranan di mainta a inaugura e ‘Open House’ dedica na e 25 aña di CAWC y na tur cu a forma parti di e exito aki. E inauguracion aki a tuma luga den presencia di nos Minister di Salud Publico y Turismo, sr. Dangui Oduber, conhuntamente cu Hunta di Directiva sr. Jacco Vroegop y sr. Gregory Croeze. Tambe no por a falta e ekipo completo di CAWC y invitadonan special na unda sr. Ezzard Cillié y Dokter Percy Ho-Kang-You a haya e debido reconocemento mirando cu e tremendo idea aki a surgi for di nan na aña 1999.

Huntu, den un esfero sumamente ameno a celebra loke te dia di awe ta hasi CAWC un pilar di excelencia den cuido di herida. Dr. Yuri Casseres, cordinador medico y ciruhano na HOH, a duna di conoce cu awe por mira un centro cu ta brinda cuido excelente pa pashentnan di Aruba pero tambe den Caribe. Un centro specialisa pa atende tanto cu heridanan simpel pero tambe esunnan mas grandi y compleho.

Dr. Casseres a expresa cu e mes a yega CAWC na aña 2014 y a topa cu un trein cu tabata core caba, unda e la yuda mehora e calidad ainda mas y alabes a introduci servicio y cuido adicional. Tur aña e forma di trata herida ta cambia y ta p’esey ta importante pa por conta cu un ekipo cu sa con pa trata e heridanan pa asina por tin e posibilidad di cura y yuda mas pashent cu ta posibel.

E idea tras di ‘wondpoli’

Antes e pashentnan cu herida tabata keda interna bastante largo den hospital pa asina warda te ora cu e herida cura. Mirando cu e tempo ey tabatin escasez den cama y pa por tin mas cama disponibel pa pashentnan, sr. Ezzard Cilié a bin cu e idea pa habri un ‘wondpoli’ y hunto cu e director e tempo ey, esta dr. Percy Ho-Kang-You e idea aki a bira un realidad.

Un exito

Jacco Vroegop, director di HOH, a gradici un y tur cu ta tras di e existencia y exito di Center for Advanced Wound Care. ‘Sin boso nos no lo ta aki para y sin boso esfuero y dedicacion e pashentnan no lo a haya un bon cuido,’ asina Vroegop a expresa durante e ceremonia di celebracion. El a continua bisando cu e ‘idea chikito ey’ di Ezzard a bira un realidad y awe, 25 aña despues nos tin e centro aki cu ta brinda cuido di herida na mas cu 700 pashent riba un nivel halto.

Hunta di Directiva di HOH, team di maneho y staf completo ta gradici ful e ekipo di CAWC cu ta traha tur dia cu pasion y dedicacion. Tambe na esnan cu a yuda funda e centro aki 25 aña pasa y tur colega den cuido cu a forma parti di e ekipo aki durante e 25 añanan aki. Danki pa semper t’ey pa nos pashentnan.