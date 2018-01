Hose Figaroa: “Mester tin un miho sistema di control ora di entrega keho”

Tanto sindicato y abogado di FTA kier pa e sistema di keho laboral bira mas miho ora e keho drenta, segun Sr. mr. Hose Figaroa, abogado di FTA.

E mester ta mas eficiente ora di ricibi kehonan. Aworaki tin Departamento di Labor cu ta atende cu diferente aspecto di labor, incluyendo kehonan, retironan. POr haya departamentonan cu ta enfoca solamente, kisas no necesariamente bou di Departamento di Labor, pero un Departamento di Mediacion Labor, unda cu ta solamente e kehonan na pia di trabao ta wordo atende. Di e forma ey por haci e proceso di keho hopi mas cortico, e proceso di intermediacion hopi mas lihe. Por evita, na momento cu ora di entrega un keho, tempo ta pasa y nada no ta sosode, esey ta haci e problema hopi mas grandi.

E departamento unda ta entrega keho, no ta atende e problema aki, di un forma rapido, tin efecto ariba e desempeño na trabao. Esaki ta algo hopi importante. SI na Aruba e industria ta un fabrica, e trahado cu ta arma cosnan den fabrica, si e tin un cara tristo of rabai, of contento, e no ta haci efecto. Pero ora ta trata di turista, esaki sigur tin su efecto. E servicio ta importante pa e trahado ta satisfecho na trabao. Ta hopi importnae pa purba mas hopi posibel pa evita cu na momento cu tin problemanan, of na momento cu tin situacionnan, cu ta haci e trahado no ta satisfecho na pia di trabao, aunke cu como gobierno no por resolve tur problema. Pero tin departamentonan cu tin como tarea specifico pa intermedia lo mas rapido posibel, e tipo di situacionnan aki.

Sr. Figaora a sigui bisa cu Departamento di Labor mester di mas empleado, ya cu mester di mas personal pa haci e proceso mas eficiente y hopi mas rapido. Pero no solamente ora di conflicto. Un di e motibonan pa cual tur semper a boga pa elimina di artikel 16.13 cu ta biba e sentimento den e dunadonan di trabao, ta dificil pa na momento cu un trahado no ta funciona, pa bo por lag’e bay cas. Door di p.e. Agilisa e proceso ta evita e kehonan, mientras cu tin un departamento imparcial, cu ta averigua si tin motibo pa kita e trahado, segun mr. Hose Figaroa.

Mester bin un control hopi mas severo pa cumplimento di cierto leynan y cierto leynan, ora ta papia di p.e. E fenomeno di trahadonan temporal cu ta bin via Uitzendbureau. Esey ta algo cu ta kere, cu tin pensamentonan cu mester elimina Uitzendbureaunan completamente, pero no sa con esey por wordo logra legalmente, tipo di negoshinan asina cu ta cumpli cu exigencianan di ley. Pero loke no ta wordo cumpli cun’e ta e control, paso ley ta bisa cu no por uza un trahado di uitzendbureau pa mas di un aña. Door cu no tin control debido, e fenomeno di uitzendbureau ainda ta bay for di man. E ley a wordo introduci ta paso cu e fenomeno di uitzendbureau a bay for di man completamente. Tanto bal tin ley, pero no ta controla si ta cumpli cu leynan. Esaki a haci cu e fenomeno no a mengua. Si el a mengua mes, e ta masha nada. Pues, manera ya menciona, simplemente door di haci controlnan mane mester ta, ariba cumplimento di e ley, ya caba mester por elimina basta di e problemanan cu tin. Y no solamente haci control, pero tambe bin cu sancionnan manera prescribi pa ley. Duna e boet cu ley ta prescribi y no solamente un tik ariba bo man. Esey no a funciona, segun mr. Hose Figaroa, abogado di FTA.