Recientemente expertonan local, e “business community” y organisacionnan no-gubernamental, a bin hunto na e “Horizon Europe Workshop”. E workshop a wordo organisa door di Union Europeo, Agencia Uruguaya di Cooperacion Internacional, Universidad di Aruba y Departamento di Asunto Economico, Commercio y Industria y cu a wordo lidera door di señor Humprey Vrolijk. Horizon Europe ta e programa financiero di Union Europeo pa “Research & Innovation” cu e obhetivo di fortifica e base cientifico y tecnologico y promove e nivel competitivo di e estado miembronan. E programa pa e periodo di 2021-2021 tin un presupuesto di €95.5 milion pa e transcurso di e periodo aki. Minister Geoffrey Wever tabata presente na e “Horizon Europe Workshop” y a duna un discurso den cual a vocifera cu e programa di Horizon Europe ta brinda oportunidadnan interesante pa Aruba: mundo academico, negoshinan, organisacionnan gubernamental y no gubernamental, por bin na remarca pa fondonan pa financia projectonan di “Research & Innovation”. “Research & Innovation” ta clave pa desaroya maneho funda. P’esey ta importante pa e resultadonan di investigacion wordo uza ora formula decisionnan pa asina maneho y inversion tin impacto real. E sistemanan cu nos ta opera aden ta cambia rapidamente, pa esaki e aspecto innovativo den “Research & Innovation” ta esencial. Den e workshop informacion a wordo duna riba e diferente programanan pa investigacion y innovacion y tambe con Aruba por participa pa bin den remarca y aplica pa e fondonan aki. Minister Wever ta indica: “Como minister encarga cu e cartera di asunto economico y desaroyo sostenibel, mi ta kere firmemente den “Research & Innovation” pa asina yuda avansa un desaroyo economico mas duradero. Nos no por sigui hiba un desaroyo economico den un manera cu no ta sostenibel manera nos a bin ta haci e ultimo 30 añanan”. “E fondonan financiero di Aruba ta limita y ta importante pa explora y haci uzo di otro posibilidadnan di fondo. Esaki ta un tremendo oportunidad pa academia, comercio y NGO’s”, segun Minister Wever. Ministerio di Asunto Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, hunto cu Departamento di Asuntonan Econonico lo brinda informacion unda por tuma contacto cu representante di Horizon Europe di Aruba pa asina interesadonan di mundo academico, negoshinan, organisacionnan gubernamental y no gubernamental di Aruba por haya informacion di e rekisitonan necesario pa por bin na remarca pa e fondonan di e programa di Horizon Europe 2021-2027.

Comments

comments