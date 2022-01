Diahuebs awor dia 27 di januari 2022, lo presenta e workshop di Horizon Europe di Union Europeo. Esaki lo tuma lugar na Universidad di Aruba. Pa motibo di Covid lugarnan ta limita pero ta duna oportunidad pa sigui e workshop online.

E workshop Horizon Europe ta organiza door di Departamento di Asuntonan Economico, den cooperacion cu Ministerio di Asuntonan General, Ministerio di Economia, Universidad di Aruba y e Agencia di Cooperacion Internacional di Uruguay. El lo ta di 10.00 am pa 11.30 am. Durante di e workshop lo trata e temanan general y tambe algun prioridad di e programma pa e proximo 7 añanan. Tambe e lo trata e oportunidadnan pa organizacionnan y cientificonan/investigadornan local.

Por registra via e link aki Registra of por manda un e-mail pa [email protected]

Over di Horizon Europe

E programa di investigacion y innovacion aki di Union Europeo a cuminza e aña aki y lo bay te 2027. E tin un presupuesto di 95.5 miljard di euro reparti ariba diferente subprogramma. Temanan cu e ta trata ta: climate change, resilience, clean energy, biodiversidad y otro. Meta principal ta pa crea crecemento economico nobo y empleo den futuro.

